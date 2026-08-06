MotoGP firma un nuevo contrato con Silverstone para el GP de Gran Bretaña

MotoGP ha anunciado un nuevo contrato de dos años con Silverstone, lo que garantiza que el Gran Premio de Gran Bretaña permanecerá en el calendario al menos hasta 2028.

La noticia se hizo oficial en la víspera de la ronda del Reino Unido de MotoGP de este año, que marca el inicio de la segunda mitad de la temporada 2026.

Aunque MotoGP no ha podido replicar el mismo éxito que la Fórmula 1 ha disfrutado recientemente en Silverstone, el Reino Unido sigue siendo un mercado importante para el campeonato.

La serie dijo que el acuerdo "proporciona una plataforma sólida para seguir invirtiendo en el éxito a largo plazo" del evento, que atrajo a poco menos de 100.000 aficionados el año pasado.

Para impulsar la popularidad del evento de este año, MotoGP organizó una fiesta en Londres para ver la carrera del GP de Países Bajos, mientras que la conferencia de prensa oficial previa al evento para el GP de Gran Bretaña también se ha trasladado a la capital.

"Esta extensión subraya nuestro compromiso con las carreras de dos ruedas", dijo el CEO de Silverstone, Stuart Pringle. "No se trata solo de firmar un contrato; se trata de reafirmar nuestra visión. Silverstone ha demostrado su capacidad para albergar la cima del automovilismo mundial, desde MotoGP hasta la Fórmula 1 y el FIA World Endurance Championship. "Esta asociación renovada asegura nuestro lugar como el hogar indiscutible del Reino Unido para las carreras internacionales de élite. Extender nuestra relación es la confirmación de nuestro compromiso compartido de ofrecer la experiencia definitiva de alta velocidad a los aficionados aquí en Gran Bretaña."

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC Photo by: Honda Racing

MotoGP regresó a Silverstone en 2010, en un momento en que el circuito estaba invirtiendo recursos significativos en mejorar la infraestructura, incluida la construcción del nuevo complejo 'Silverstone Wing'.

Desde entonces, el circuito se ha convertido en una cita anual del calendario, pese a las reiteradas preguntas sobre el futuro del evento, con solo las carreras de 2018 y 2020 canceladas debido a factores externos.

Las carreras de motociclismo visitaron Silverstone por primera vez en 1977, lo que también marcó la primera incursión del campeonato en la isla de Gran Bretaña después de que el Isle of Man TT actuara como la ronda de facto del Reino Unido del campeonato.

Donington Park tomó el relevo como sede del GP de Gran Bretaña en 1987, antes de que Silverstone regresara a principios de la década pasada.

Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, dijo: "El Reino Unido tiene una rica herencia en las carreras de motociclismo y sigue siendo uno de los mercados más importantes para MotoGP. Desde que regresamos a Silverstone en 2010, hemos construido una sólida asociación y juntos hemos ofrecido algunos fines de semana del Gran Premio de Gran Bretaña inolvidables.

"Silverstone proporciona un escenario fantástico para MotoGP; once ganadores diferentes en los últimos once grandes premios celebrados en el circuito son testimonio de la calidad, competitividad e imprevisibilidad de las carreras en el circuito.

"Esta extensión nos da la oportunidad de seguir invirtiendo en el evento, fortalecer nuestra presencia en el Reino Unido y crear aún más valor para nuestros aficionados, equipos, socios y promotores en los próximos años."

Aunque el calendario de la temporada 2027 aún no se ha publicado, MotoGP confirmó que el GP de Gran Bretaña del próximo año volverá a celebrarse en agosto.

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