Martín admite que si no ha ganado en Silverstone es porque "la culpa es mía"

31 puntos de ventaja sobre el primero de sus perseguidores en el Mundial, Marco Bezzecchi. Un segundo puesto en la carrera larga que le permite marcharse de Silverstone con una ventaja mayor en la clasificación de pilotos. El fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña ha sido para Jorge Martín uno de los más satisfactorios, aunque sin la guinda del pastel.

Tras salir desde la pole position, Martín se encontró con Raúl Fernández a su lado en el interior de la curva 1. Para intentar resistir y mantenerse en primera posición, Jorge intentó la frenada pisando el freno con menos fuerza de la prevista y el sistema de reducción de marchas se activó, lo que le hizo perder varias posiciones.

El líder del Mundial, en ese momento, intentó remontar, empezando por adelantar a Marc Márquez, Ai Ogura y, por último, a Marco Bezzecchi, quien sufrió dificultades físicas a mitad de carrera debido a las dos intervenciones quirúrgicas a las que se sometió durante el parón veraniego (para reducir las fracturas sufridas en Sachsenring).

Una vez en segunda posición, Jorge se vio obligado a recortar una enorme diferencia con Raúl Fernández, que se había escapado desde las primeras vueltas. Solo logró reducirla parcialmente y, por ello, tuvo que conformarse con el segundo puesto final tras la victoria en la carrera Sprint conseguida ayer.

"Estoy contento con el segundo puesto, pero quería ganar", admitió el piloto de Aprilia Racing ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP una vez finalizada la carrera de Silverstone. "Perdí la oportunidad en la salida. Intenté mantenerme en cabeza, pero se me atascó el regulador de altura y perdí muchas posiciones".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"A partir de ese momento intenté remontar, gestionando los neumáticos. Pero Raúl ha marcado un ritmo fantástico. Pensaba que bajaría el ritmo, pero no ha sido así. Gran trabajo de Aprilia al haber fabricado una moto tan competitiva que nos ha permitido vivir un fin de semana así".

Martín está convencido de que, con una salida mejor, habría podido disputarse la victoria con Fernández. Ahora, sin embargo, la oportunidad se ha esfumado y, precisamente por eso, el piloto español intentará aprender de lo ocurrido para asegurarse de que esto no se repita en el futuro.

"Creo que, una vez que me coloqué segundo, le recorté dos segundos a Raúl. Perdí tiempo sobre todo en las primeras vueltas con Márquez y Ogura. Eso me frenó. Pero debo decir que este fin de semana me servirá para aprender de los errores. Cada vuelta que doy con la Aprilia me siento cada vez más cómodo y ese es el objetivo".

Por último, Martín volvió a insistir en el tema del rebajador. Asumió la culpa por no haber desactivado el dispositivo al llegar a la curva 1.

"No soy yo quien decide sobre el uso del rebajador. Creo que ha sido más bien un error mío. Entré en la curva 1 sin frenar y no podía esperar que el rebajador se soltara por sí solo".