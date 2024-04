Martín lamenta el cuarto lugar obtenido en Austin

El piloto español de Pramac había contado por podios las tres sprint y las dos carreras disputadas hasta ahora esta temporada, por lo que el cuarto puesto de este domingo en Austin es su peor registro del curso, pese a lo cual le sirve y le sobra para mantenerse al frente del campeonato del mundo y ampliar su distancia con Pecco Bagnaia, que terminó por detrás en las dos carreras de este fin de semana.

"Ha sido una carrera muy dura físicamente, pero quizá mejor de lo que me la esperaba, otros años he sufrido más en esta pista", introdujo Jorge Martín.

"Ha sido complicado, los rivales muy difíciles, al principio con Pedro Acosta me ha costado mucho pasarle, y cuando lo he logrado he cometido un error y me han adelantado Pedro y Marc Márquez. Luego he aguantado como he podido el tirón hasta el final", admitió.

"Enea Bastianini tenia algo más que yo en las dos últimas vueltas y me ha podido pasar. Lo he intentado, estoy contento porque hemos completado un fin de semana sólido, estoy contento con el resultado global, hemos sumado 20 puntos más. Pero está claro que hay que seguir trabajando y mejorar porque hemos hecho cuartos y no es donde queremos estar", expuso.

Liderando el Mundial y con Bagnaia por detrás en la carrera, uno podía pensar que Martín no quiso arriesgar y dio por bueno ese cuarto puesto en clave campeonato.

"Había gastado todas mis cartas en las vueltas anteriores, sobre todo cuando me ha pasado la primera vez Bastianini y le he podido volver a adelantar. Ahí he puesto toda la carne en el asador y he hecho mis vueltas rápidas de carrera, he bajado a 3.0, he tirado muy fuerte, pero cuando me ha vuelto a pasar ya no tenia nada más, he soltado mi última bocanada de aire y he aguantado hasta el final de la carrera la cuarta posición para coger unos puntitos que siempre son muy importantes", fue su explicación.

"Tenemos ya 80 puntos, pero no quiero pensar en el Mundial. Solo ir carrera a carrera. Es un circuito en el que he sufrido bastante en el pasado, de modo que no está mal. Creo que hay muchos pilotos con opciones de Mundial, pero Pecco es el campeón. Marc está muy fuerte, y también Pedro. Lo bueno es que somos consistentes. Tenemos que seguir con esta dinámica. Si un mal fin de semana termino cuarto me puedo ir satisfecho", dijo.

El gran premio se había complicado para Martín con dos caídas en la Q2 y un P6 en parrilla.

"Creo que después de lo de ayer, con las dos caídas en la clasificación y de salvar la sprint, trabajamos mucho para mejorar la moto y creo que lo hemos hecho un poco, pero estamos lejos de estar cien por cien cómodos todavía con estas vibraciones, esperamos mejorar para Jerez".

Martín fue de los que eligió el compuesto blando trasero, a diferencia de Maverick Viñales, el ganador de la carrera, o Pedro Acosta, el segundo en la meta, quizá con la goma media el resultado hubiera cambiado para el de Pramac.

"No tengo ni idea, no hemos hecho bien la estrategia este fin de semana, no probamos el neumático medio en el FP3, que hubiera sido clave para entender ese neumático. No me quedaba otra opción que ir con el blando porque no podía salir a carrera con una goma que no había probado. Pero he gestionado lo mejor que he podido y cuando estaba primero y tenía cierta ventaja he cometido un error, se me han pegado y ya se ha complicado toda la carrera. Sabiamos que el blando era un riesgo y hemos visto que el medio hoy era más competitivo, así que tomamos nota para el próximo año", zanjó el madrileño.