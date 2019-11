Márquez: Con mi hermano solo comparto el viaje a la pista

Jerez.- Marc Márquez hacía saltar todas las alarmas al filo del mediodía cuando se iba al suelo en la curva 13. Un parche de humedad en el asfalto le hacía perder el control de la moto inesperadamente y rodaba por la grava.

Aquejado del hombro derecho, el español incluso tuvo que acudir a la clínica del circuito para ser examinado por los doctores, que finalmente descartaron una lesión de gravedad y le dieron luz verde para continuar la jornada.

"El día ha ido bastante bien salvo por ese incidente", decía Márquez, que acabó en sexta posición. "No ha sido fuerte, pero he llegado a la grava mal posicionado. No creo que se haya luxado, pero me he subluxado el hombro. He ido a hacerme una radiografía por seguridad y lo doctores me han dicho que está todo bien. He seguido rodando, aunque con dolor. Era importante probar las piezas nuevas para coger información y que HRC trabaje todo el invierno para seguir mejorando".

Tras ocupar el box del Repsol Honda en Valencia el probador de la marca, Stefan Bradl, este lunes aterrizaba Alex Márquez en el que será su garaje en 2020.

"La sensación es la misma que con un compañero normal y corriente. Cada uno está centrado en su box. Lo único que compartimos es viaje porque cada uno está en su camión. El trabaja con su dinámica y lo que le conviene más. Antes siempre le miraba de reojo porque tenía tiempo. Ahora tengo que estar centrado en lo mío. Cada uno trabajará en su metodo. En casa seguiremos entrenado juntos porque nos ha ido bien", explicaba Marc sobre su recién estrenado compañero.

Mientras que Alex continuó con la moto de 2019, el mayor de los Márquez estuvo haciendo comparativas entre la antigua y la nueva versión.

"Ha habido tres motos, la 2019 de referencia, y dos 2020 con chasis diferentes. Ahí estamos buscando algo. No tenemos la versión definitiva", concluye.