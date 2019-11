Al jefe de MotoGP le da tristeza "ver así a Lorenzo"

Ezpeleta, además del ejecutivo de mayor rango de la compañía que organiza el campeonato, siempre se ha mantenido muy cercano a todos los pilotos que participan en él. Este domingo, sin ir más lejos, nada más terminar la carrera de MotoGP se fue directo a la trasera del box del equipo LCR para felicitar a Johann Zarco por su rendimiento –rodaba el octavo cuando a tres vueltas para el final se fue al suelo tras un contacto con Joan Mir–.

Así las cosas, una situación tan dramática como la que atraviesa el mallorquín, uno de los activos más importantes del certamen en la última década –tres títulos con Yamaha en 2010, 2012 y 2015, un multimillonario fichaje por Ducati en 2017 y uno todavía más sonado, por Honda, con vistas a este curso– no puede hacer otra cosa que incomodarle.

En Malasia, Lorenzo terminó 14º, a 34 segundos del ganador (Maverick Viñales), y sumó sus primeros dos puntos en las últimas cuatro carreras, Tailandia y el triplete asiático. Especialmente dramática fue la 16ª posición en la que cruzó la meta en Phillip Island, con un margen de más de un minuto respecto a Marc Márquez, su compañero y vencedor de la prueba.

A punto de terminar una temporada que prometía emociones fuertes pero en positivo, el #99 figura el 19º en la tabla general, con solo 25 puntos en su casillero y a un universo (370 puntos) de su vecino de taller.

Por más que la lesión que se produjo en los ensayos libres de Assen y que le obligó a perderse cuatro grandes premios le haya condicionado de forma definitiva, tanto físicamente como en su nivel de confianza con la moto que lleva, Ezpeleta anima al balear a tomar una decisión que le permita definir un rumbo, qué hacer con su vida, esto es, seguir corriendo, retirarse o tomarse un respiro.

"Yo creo que Lorenzo tiene que tomar una decisión. Yo me llevo muy bien con él, le quiero mucho, pero creo que tiene que pensar qué quiere hacer con su vida. Si resulta que lo que le pasa es que le duele mucho la espalda [como consecuencia de las caídas en el test de Barcelona y en Assen], pues no hay más”, explica Ezpeleta a Motorsport.com.

“Jorge debe empezar a pensar en si puede recuperarse y volver a ser el Lorenzo que todos conocemos, o si no. Básicamente por él y por el campeonato. No me gusta ver a un tipo tan bueno como él terminar 19º”, añade el español.

“Y ojo, que yo no creo que él pueda obligarse más de lo que lo está haciendo. Si resulta que después del último accidente en Assen no está bien, tiene que plantearse qué hacer y decidir si deja de correr o lo que sea”, prosigue antes de remachar: “Pero estoy convencido de que si al Lorenzo que corrió en Assen 2013 con la clavícula recién operado le explicas lo que está haciendo ahora, no lo entendería. Me produce tristeza verle así”.