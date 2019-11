Lorenzo y Crivillé miran al pasado

Jorge Lorenzo y Álex Crivillé, dos de los pilotos españoles más exitosos de la historia, se reunieron hace unas semanas para disfrutar juntos de una salida en moto que terminó en el circuito Parcmotor de Castellolí.

Ambos hablaron después sobre sus trayectorias en el Mundial de MotoGP, desde sus inicios hasta su llegada al equipo Repsol Honda.

"Yo no pensaba que llegaría a ser piloto. Iba en moto porque me gustaba, porque me lo pasaba bien, hasta que un día llegó mi hermano y me dijo que probara suerte. Empecé por las carreteras de Seva [Barcelona]. Era una carretera abierta y en el día a día había poco trafico y pocos coches", arranca Crivillé, campeón del mundo en 1989 (125cc) y 1999 (500cc).

Por su parte, Lorenzo, cinco veces campeón del mundo, reconoce que se sacó el carnet "muy tarde", pero que desde los tres años ya empezó a subirse a una moto que le preparó su padre.

"Me saqué el carnet muy tarde, con 23 años. Me compré una moto y la saqué solo dos veces. Fuera del tráfico, con 3 años empecé con una moto que me hizo mi padre y a los 5 empecé a competir habitualmente", aseguró.

"Cuando empecé el mundial con 15 años no sabía ni un 20% de lo que sé ahora, era más inconsciente, pilotaba más por instinto y sin pensar las cosas. Ahora sé más cuándo utilizar mi instinto y cuándo debo usar más la cabeza".

Además, Lorenzo, que anunció su retirada antes del GP de Valencia, añade sobre su llegada a Honda: "Con 32 años llegó esta oportunidad y no se puede decir no. Al final Honda, futbolísticamente, es como fichar por el Madrid o el Barça".

Todas las motos y pilotos del Repsol Honda en 500/MotoGP

Galería Lista 1995. Mick Doohan 1 / 68 Foto de: Repsol Media 1995. Àlex Crivillé 2 / 68 Foto de: Repsol Media 1995. Shinichi Ito 3 / 68 Foto de: Repsol Media 1996. Mick Doohan 4 / 68 Foto de: Repsol Media 1996. Àlex Criville 5 / 68 Foto de: Repsol Media 1996. Tadayuki Okada 6 / 68 Foto de: Repsol Media 1996. Shinichi Ito 7 / 68 Foto de: Repsol Media 1997. Mick Doohan 8 / 68 Foto de: Repsol Media 1997. Àlex Criville 9 / 68 Foto de: Repsol Media 1997. Tadayuki Okada 10 / 68 Foto de: Repsol Media 1997. Takuma Aoki 11 / 68 Foto de: Repsol Media 1998. Mick Doohan 12 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998. Àlex Crivillé 13 / 68 Foto de: Repsol Media 1998. Tadayuki Okada 14 / 68 Foto de: Repsol Media 1998. Sete Gibernau 15 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999. Àlex Crivillé 16 / 68 Foto de: Repsol Media 1999. Mick Doohan 17 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999. Tadayuki Okada 18 / 68 Foto de: Repsol Media 1999. Sete Gibernau 19 / 68 Foto de: Repsol Media 2000. Àlex Crivillé 20 / 68 Foto de: Repsol Media 2000. Sete Gibernau 21 / 68 Foto de: Repsol Media 2000. Tadayuki Okada 22 / 68 Foto de: Repsol Media 2001. Àlex Crivillé 23 / 68 Foto de: Repsol Media 2001. Tohru Ukawa 24 / 68 Foto de: Repsol Media 2002. Valentino Rossi 25 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002. Tohru Ukawa 26 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003. Valentino Rossi 27 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003. Nicky Hayden 28 / 68 Foto de: Richard Sloop 2004. Nicky Hayden 29 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004. Álex Barros 30 / 68 Foto de: Fabrice Crosnier 2005. Nicky Hayden 31 / 68 Foto de: Repsol Media 2005. Max Biaggi 32 / 68 Foto de: Repsol Media 2006. Nicky Hayden 33 / 68 Foto de: Repsol Media 2006. Dani Pedrosa 34 / 68 Foto de: Repsol Media 2007. Dani Pedrosa, Repsol Honda Team 35 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2007. Nicky Hayden 36 / 68 Foto de: Bob Heathcote 2008. Dani Pedrosa 37 / 68 Foto de: Bridgestone Corporation 2008. Nicky Hayden 38 / 68 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008. Tadayuki Okada* 39 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Piloto sustituto 2009. Dani Pedrosa 40 / 68 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2009. Andrea Dovizioso 41 / 68 Foto de: Repsol Media 2010. Dani Pedrosa 42 / 68 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2010. Andrea Dovizioso 43 / 68 Foto de: Bridgestone Corporation 2011. Casey Stoner 44 / 68 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2011. Dani Pedrosa 45 / 68 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2011. Andrea Dovizioso 46 / 68 Foto de: Repsol Media 2011. Hiroshi Aoyama* 47 / 68 Foto de: Repsol Media *Piloto sustituto 2012. Casey Stoner 48 / 68 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2012. Dani Pedrosa 49 / 68 Foto de: Repsol Media 2012. Jonathan Rea* 50 / 68 Foto de: Repsol Media *Piloto sustituto 2013. Marc Márquez 51 / 68 Foto de: Repsol Media 2013. Dani Pedrosa 52 / 68 Foto de: Repsol Media 2014. Marc Márquez 53 / 68 Foto de: Repsol Media 2014. Dani Pedrosa 54 / 68 Foto de: Repsol Media 2015. Marc Márquez 55 / 68 Foto de: Repsol Media 2015. Dani Pedrosa 56 / 68 Foto de: Repsol Media 2015. Hiroshi Aoyama* 57 / 68 Foto de: Repsol Media *Piloto sustituto 2016. Marc Márquez 58 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016. Dani Pedrosa 59 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016. Hiroshi Aoyama* 60 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto 2016. Nicky Hayden* 61 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto 2017. Marc Márquez 62 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017. Dani Pedrosa 63 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018. Marc Márquez 64 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018. Dani Pedrosa 65 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019. Marc Márquez 66 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019. Jorge Lorenzo 67 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019. Stefan Bradl* 68 / 68 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto

Crivillé compara las dos tiempos con las que compitió en 500cc ante grandes rivales y compañeros como Mick Doohan o Tadayuki Okada con los actuales.

"Eran motos un poco más salvajes, no teníamos ni centralitas, ni control de tracción... era mucho más manual. Pero con las dos tiempos me lo pasaba muy bien. No perdonaban mucho con 210 CV. La verdad es que cuando entré en Honda me costó bastante porque había australianos, estadounidenses que me metían 7-8 décimas. Pero poco a poco fui trabajando y me di cuenta de por qué no un piloto de aquí podía ganarles. Doohan no pensaba nunca que llegaría a su nivel de pilotaje", concluye.

Lorenzo será nombrado Leyenda de MotoGP en el Gran Premio de España 2020.