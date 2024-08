Vencido por un formidable Enea Bastianini en Silverstone, Jorge Martín saborea, no obstante, su segundo puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, después de que ya se le escapara la victoria en el sprint de ayer a manos del italiano, que este fin de semana se ha mostrado sólido en la pista inglesa.

Martín, que comenzó el fin de semana a diez puntos de Pecco Bagnaia en el campeonato del mundo, se marchará de Silverstone al mando del campeonato tras haber recuperado nueve puntos a su rival el sábado y otros cuatro el domingo.

Esto es un verdadero motivo de satisfacción para Martín, que había sido testigo de la estruendosa remontada de Bagnaia antes del parón veraniego, a pesar de que él mismo había estado mostrando una buena velocidad en todos los circuitos pero había tenido dificultades para convertirla en puntos, especialmente con su costosísima caída desde la cabeza del Gran Premio de Alemania.

El hombre que este fin de semana lució un casco en homenaje a Ángel Nieto se siente por tanto aliviado de poder situar de nuevo su #89 en lo más alto de la clasificación.

Cuarto en parrilla, por detrás del poleman Aleix Espargaró y de las dos Ducati oficiales, Martín sabía que tenía un duro trabajo por delante. Tercero en la primera curva, por detrás de Bagnaia y Bastianini, ha visto cómo el inicio de la carrera se desarrollaba de forma poco agradable. Fue en la segunda vuelta cuando Martín adelantó a Bastianini por Abbey, decidido a no dar respiro a Bagnaia, que ya le llevaba medio segundo de ventaja. A estas alturas de la carrera, Bastianini no parecía destinado a ser una amenaza e incluso fue adelantado por la Aprilia de Espargaró.

Parecía que iba a ser un duelo en la pista con Bagnaia, cuyo ritmo se desvaneció poco después del ecuador de la carrera. En la duodécima vuelta de las veinte disputadas, el piloto del Pramac heredó el control del GP, y Bastianini parecía dispuesto a convertirse en su rival más fuerte. De hecho, fue Bastianini quien se impuso al nuevo líder del campeonato, gracias a un ritmo mucho más resistente en las últimas vueltas y a un pequeño trompo del líder en la curva 3, cuando perdió la delantera.

"No he tenido mucha confianza en el tren delantero en todo el fin de semana, pero creo que hoy hemos dado un pequeño paso adelante", explicó. "Todavía estamos buscando nuestra puesta a punto básica y cambiamos mucho del sábado al domingo. No me sentía al 100%. Detrás de Pecco me sentía bien, pero una vez delante me costaba parar la moto, y cuando Enea empujaba detrás cometí un pequeño error."

Otro factor a tener en cuenta con Bastianini

La rueda de prensa posterior a la carrera giró mucho en torno a lo que en cierto modo podría ser una ventaja para él: la vuelta a la actividad de Bastianini, que podría entorpecer a su vecino de garaje Pecco Bagnaia, y por tanto favorecerle.

"Alemania está olvidada. Pero más que el resultado de este Gran Premio, lo importante era batir a Pecco, poder volver a la pista y adelantarle. Sabía que Bastianini tendría más al final. He intentado jugar bien mis cartas, pero he tenido que gestionar los neumáticos, el físico y el combustible. Ha sido una de las carreras más complicadas del año en términos de gestión", dijo el piloto del #89.

"Cuando he llegado delante, he intentado abrir hueco, pero he usado todo lo que tenía y luego ha llegado Enea. Al final no he querido arriesgar demasiado", ha añadido Martín, que no duda de que Bastianini se involucrará en la lucha por la corona.

"Sólo necesitaba una mejor posición en parrilla, y aquí ha salido tercero. Si puede mejorar eso [la clasificación], estará dando un paso adelante. Cuento mucho con él en la lucha por el campeonato".