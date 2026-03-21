Aunque la pista se mantuvo seca durante todo el sábado tras las intensas lluvias de principios de fin de semana, el circuito de Goiania sorprendió a varios pilotos en la clasificación.

Pecco Bagnaia fue el primer piloto en caerse en la Q2, perdiendo el control de su Ducati oficial en la curva 10 apenas tres minutos después del inicio de la sesión.

El líder del campeonato, Pedro Acosta, fue el siguiente en sufrir una caída, convirtiéndose en la última víctima de la temida curva 4, con Marc Márquez cayéndose en la misma curva poco después.

Aunque los tres pudieron regresar al box para subirse a sus segundas motos, el drama inicial permitió a di Giannantonio quedarse con la pole provisional con la Ducati de VR46, con Márquez manteniéndose en la segunda posición.

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Jorge Martín ocupaba el tercer lugar al final de las primeras tandas, con su compañero de equipo en Aprilia, Marco Bezzecchi, colocándose quinto a mitad de sesión.

Cuando comenzaron las segundas tandas, di Giannantonio mejoró ligeramente su tiempo hasta 1m17.410s, pero esto aún lo dejaba vulnerable frente a sus rivales en los minutos finales de la clasificación.

Martín estaba en camino de marcar un tiempo más rápido que el italiano, pero se cayó en la curva 6 a solo tres minutos del final, lo que provocó la aparición de banderas amarillas.

El propio di Giannantonio sufrió una caída tardía en la curva 4 poco después, sumiendo la clasificación en el caos.

Sin embargo, ningún piloto logró finalmente superar al italiano de 27 años, que se mantuvo al frente para conseguir apenas la segunda pole position de su carrera en MotoGP.

El ganador del Gran Premio de Tailandia, Bezzecchi, ascendió al segundo lugar hacia el final de la sesión, pero no pudo replicar su vuelta de Q1, que le habría dado la pole por 0.002s.

La tercera posición en la parrilla fue para la Ducati oficial de Márquez, mientras que el piloto de Yamaha Fabio Quartararo completó una vuelta increíble en los instantes finales para quedarse con el cuarto lugar.

Martín se mantuvo quinto a pesar de su caída tardía, superando a la Aprilia de Trackhouse de Ai Ogura.

El dúo de Gresini, Fermin Aldeguer y Alex Márquez, terminó séptimo y octavo respectivamente, mientras que Acosta no pudo hacer más que noveno con la KTM oficial tras su caída temprana.

Johann Zarco (LCR), Bagnaia y Toprak Razgatlioglu (Pramac) completaron la cuarta fila de la parrilla en décimo, undécimo y duodécimo respectivamente.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El piloto oficial de Honda Joan Mir terminó 13°, después de quedar fuera del último puesto de Q2 frente a su rival de VR46, Di Giannantonio. Fue seguido de cerca por el favorito local Diogo Moreira con la Honda de LCR.

El brasileño ocupó provisionalmente un lugar en Q2 al final de la primera tanda, pero un error en su siguiente vuelta rápida le impidió mejorar su tiempo anterior de 1m17.812s.

Franco Morbidelli (VR46), Raúl Fernández (Trackhouse) y Alex Rins (Yamaha) se ubicaron a continuación en 15°, 16° y 17° respectivamente. Tanto Jack Miller (Pramac) como Luca Marini (Honda) sufrieron sus segundas caídas del fin de semana en Q1, lo que los relegó a las posiciones 18° y 19° de la parrilla.

La parrilla de 22 motos la completaron las KTM de Maverick Vinales, Brad Binder y Enea Bastianini.