MotoGP y Fórmula 1 chocarán en más carreras que nunca en 2020

Las dos categorías más altas del automovilismo y el motociclismo chocarán más que nunca. Tras coincidir en hasta siete fechas en 2017 (como ya había ocurrido en 2013), Ross Brawn y Carmelo Ezpeleta se reunieron para trabajar en evitar más coincidencias entre F1 y MotoGP, pero el efecto o lo acordado en ese encuentro duró poco.

En 2018 y 2019 coincidieron en seis carreras, pero en este 2020 en el que la F1 alcanza una cifra récord de 22 grandes premios, se solaparán como nunca lo habían hecho, en nada menos que diez citas.

Es decir, una de cada dos carreras de MotoGP coincidirá con una de Fórmula 1 este año.

Coincidencias de los calendarios de F1 y MotoGP en 2020

Fecha GP de F1 GP de MotoGP 22 de marzo Bahrein Tailandia 05 de abril Vietnam Estados Unidos 19 de abril China Argentina 03 de mayo Holanda España 07 de junio Bakú Catalunya 28 de junio Francia Holanda 30 de agosto Bélgica Gran Bretaña 25 de octubre Estados Unidos Australia 1 de noviembre México Malasia 15 de noviembre Brasil Valencia

En la primera coincidencia, la diferencia de cuatro horas entre esos dos países hará un poco más sencillo evitar que las carreras se solapen. En las dos siguientes la diferencia es tan grande que tampoco será un problema, pero a partir de mayo, con ambos campeonatos en Europa, llegan las complicaciones.

El regreso de Holanda al calendario de la F1 coincidirá con el GP de España de MotoGP en Jerez, luego entre Bakú y Barcelona hay tres horas de diferencia, pero a principios de junio chocan la prueba de la F1 en Paul Ricard (Francia) con la de MotoGP en Assen.

Cuando la F1 vuelva de sus vacaciones de verano, Bélgica y Gran Bretaña también coincidirán, aunque la hora de diferencia con el país británico puede ayudar a que no se disputen las dos carreras a la vez. Para los tres últimos fines de semana que coinciden, afortunadamente, hay grandes diferencias de horario.

En el pasado reciente, MotoGP cambió horarios de sus horarios para no coincidir con la F1 (como en Aragón 2019), pero de momento no hay noticias sobre medidas similares. Y, como pasa en tantas cosas, no lloverá a gusto de todos: hay quien prefiere estas coincidencias para tener más fines de semana 'libres' y hay quien lamenta no poder disfrutar al máximo de las dos cimas del motorsport.

Galería: otros cruces entre F1 y MotoGP que nos gustan más. Cuando pilotos de ambas categorías se cambian por un día

