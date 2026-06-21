MotoGP Brno 2026: Bezzecchi pierde terreno, Ducati cierra ante Aprilia en el campeonato
Suspendido este domingo, Marco Bezzecchi ve cómo sus rivales se acercan en el campeonato. Marc Márquez ya está a solo 40 puntos del italiano.
La suspensión de Marco Bezzecchi este domingo, por un golpe propinado a un comisario de pista tras su caída durante el sprint, combinada con el éxito de Marc Márquez relanza el campeonato.
Bezzecchi sigue siendo líder pero sus rivales se acercan: ¡Jorge Martín vuelve a 18 puntos, Fabio Di Giannantonio a 23 y Marc Márquez a 40! El español ha recuperado más de la mitad de su retraso en solo dos fines de semana, ya que estaba a 102 puntos al llegar a Hungría. Márquez gana una posición, al igual que Ai Ogura, mientras que Pedro Acosta pierde dos por su abandono.
Pecco Bagnaia es séptimo por delante de Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Álex Márquez. Los franceses están agrupados en la 16.ª y la 17.ª plaza, con Fabio Quartararo por delante de Johann Zarco.
En el campeonato de constructores, Aprilia ya solo tiene una pequeña ventaja de cinco puntos sobre Ducati, que recuperó la mitad de su retraso este domingo. KTM está a distancia en la tercera plaza, por delante de Honda y Yamaha.
Entre los equipos, el equipo oficial de Aprilia sigue teniendo una cómoda ventaja sobre Ducati y sobre su socio, Trackhouse.
Campeonato de pilotos después del GP de la República Checa (9/22)
|Pos.
|PilotO
|PUNTOS
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|180
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|172
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|157
|4
|M. MárquezDucati Team
|140
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|134
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|132
|7
|P. BagnaiaDucati Team
|127
|8
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|106
|9
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|10
|Á. MárquezGresini Racing
|67
|11
|L. MariniHonda HRC
|65
|12
|E. BastianiniTech 3
|57
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|53
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|41
|16
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|37
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|12
|20
|J. MillerPramac Racing
|11
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|22
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|23
|M. ViñalesTech 3
|7
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|26
|J. FolgerTech 3
|27
|M. PirroGresini Racing
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
Campeonato de constructores después del GP de la República Checa (9/22)
|Pos.
|ConstrUCTOR
|PUNTOS
|1
|Aprilia
|267
|2
|Ducati
|262
|3
|KTM
|163
|4
|Honda
|95
|5
|Yamaha
|51
Campeonato de equipos después del GP de la República Checa (9/22)
|Pos.
|EQUIPO
|PUNTOS
|1
|Aprilia Racing Team
|352
|2
|Ducati Team
|267
|3
|Trackhouse Racing Team
|240
|4
|Team VR46
|200
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|185
|6
|Gresini Racing
|152
|7
|Honda HRC
|91
|8
|Team LCR
|75
|9
|Tech 3
|64
|10
|Yamaha Factory Racing
|49
|11
|Pramac Racing
|22
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