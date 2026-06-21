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Resultados
MotoGP GP de República Checa

MotoGP Brno 2026: Bezzecchi pierde terreno, Ducati cierra ante Aprilia en el campeonato

Suspendido este domingo, Marco Bezzecchi ve cómo sus rivales se acercan en el campeonato. Marc Márquez ya está a solo 40 puntos del italiano.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

La suspensión de Marco Bezzecchi este domingo, por un golpe propinado a un comisario de pista tras su caída durante el sprint, combinada con el éxito de Marc Márquez relanza el campeonato.

Bezzecchi sigue siendo líder pero sus rivales se acercan: ¡Jorge Martín vuelve a 18 puntos, Fabio Di Giannantonio a 23 y Marc Márquez a 40! El español ha recuperado más de la mitad de su retraso en solo dos fines de semana, ya que estaba a 102 puntos al llegar a Hungría. Márquez gana una posición, al igual que Ai Ogura, mientras que Pedro Acosta pierde dos por su abandono.

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Pecco Bagnaia es séptimo por delante de Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Álex Márquez. Los franceses están agrupados en la 16.ª y la 17.ª plaza, con Fabio Quartararo por delante de Johann Zarco.

En el campeonato de constructores, Aprilia ya solo tiene una pequeña ventaja de cinco puntos sobre Ducati, que recuperó la mitad de su retraso este domingo. KTM está a distancia en la tercera plaza, por delante de Honda y Yamaha.

Entre los equipos, el equipo oficial de Aprilia sigue teniendo una cómoda ventaja sobre Ducati y sobre su socio, Trackhouse.

Campeonato de pilotos después del GP de la República Checa (9/22)

Pos. PilotO PUNTOS
1 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 180
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 172
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 157
4 SpainM. MárquezDucati Team 140
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 134
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 132
7 ItalyP. BagnaiaDucati Team 127
8 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 106
9 SpainF. AldeguerGresini Racing 76
10 SpainÁ. MárquezGresini Racing 67
11 ItalyL. MariniHonda HRC 65
12 ItalyE. BastianiniTech 3 57
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 53
14 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 41
16 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 37
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34
18 SpainJ. MirHonda HRC 26
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 12
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 11
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11
22 SpainI. LecuonaGresini Racing 9
23 SpainM. ViñalesTech 3 7
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR  
26 GermanyJ. FolgerTech 3  
27 ItalyM. PirroGresini Racing  
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team  

Campeonato de constructores después del GP de la República Checa (9/22)

Pos. ConstrUCTOR PUNTOS
1 Aprilia 267
2 Ducati 262
3 KTM 163
4 Honda 95
5 Yamaha 51

Campeonato de equipos después del GP de la República Checa (9/22)

Pos. EQUIPO PUNTOS
1 ItalyAprilia Racing Team 352
2 ItalyDucati Team 267
3 United StatesTrackhouse Racing Team 240
4 ItalyTeam VR46 200
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 185
6 ItalyGresini Racing 152
7 JapanHonda HRC 91
8 MonacoTeam LCR 75
9 FranceTech 3 64
10 JapanYamaha Factory Racing 49
11 ItalyPramac Racing 22

 

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