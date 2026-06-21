La suspensión de Marco Bezzecchi este domingo, por un golpe propinado a un comisario de pista tras su caída durante el sprint, combinada con el éxito de Marc Márquez relanza el campeonato.

Bezzecchi sigue siendo líder pero sus rivales se acercan: ¡Jorge Martín vuelve a 18 puntos, Fabio Di Giannantonio a 23 y Marc Márquez a 40! El español ha recuperado más de la mitad de su retraso en solo dos fines de semana, ya que estaba a 102 puntos al llegar a Hungría. Márquez gana una posición, al igual que Ai Ogura, mientras que Pedro Acosta pierde dos por su abandono.

Pecco Bagnaia es séptimo por delante de Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Álex Márquez. Los franceses están agrupados en la 16.ª y la 17.ª plaza, con Fabio Quartararo por delante de Johann Zarco.

En el campeonato de constructores, Aprilia ya solo tiene una pequeña ventaja de cinco puntos sobre Ducati, que recuperó la mitad de su retraso este domingo. KTM está a distancia en la tercera plaza, por delante de Honda y Yamaha.

Entre los equipos, el equipo oficial de Aprilia sigue teniendo una cómoda ventaja sobre Ducati y sobre su socio, Trackhouse.

Campeonato de pilotos después del GP de la República Checa (9/22)

Campeonato de constructores después del GP de la República Checa (9/22)

Pos. ConstrUCTOR PUNTOS 1 Aprilia 267 2 Ducati 262 3 KTM 163 4 Honda 95 5 Yamaha 51

Campeonato de equipos después del GP de la República Checa (9/22)