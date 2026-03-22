MotoGP Brasil: Bezzecchi se impone a Martín en un doblete dominante de Aprilia

Marco Bezzecchi se recuperó de una actuación mediocre en la carrera sprint del sábado para liderar un doblete del equipo oficial de Aprilia en MotoGP en el Gran Premio de Brasil.

Bezzecchi se hizo con el liderato nada más dar la salida y nunca vio peligrar su posición en Goiânia, logrando su cuarta victoria consecutiva en un Gran Premio y la octava de su carrera.

El compañero de equipo de Bezzecchi, Jorge Martín, continuó con su impresionante recuperación tras la lesión y terminó segundo, logrando su mejor resultado desde 2024, mientras que Fabio di Giannantonio se impuso a Marc Márquez para completar el podio.

Apenas cinco minutos antes de la vuelta de formación, la carrera se acortó en ocho vueltas, pasando a 23, debido al «deterioro de la pista», lo que impidió a los pilotos cambiar de neumáticos o reducir la carga de combustible para la distancia revisada.

Cuando comenzó la acción, Bezzecchi se hizo con el holeshot desde la segunda posición de la parrilla; el piloto de Aprilia adelantó al poleman Di Giannantonio mucho antes de frenar para la curva 1.

El vigente campeón del mundo, Márquez, tuvo que defenderse inicialmente de la otra Aprilia de Martín, pero rápidamente se alejó de su compatriota y se colocó segundo cuando Di Giannantonio se salió en la curva 1 al inicio de la segunda vuelta.

En ese momento, Bezzecchi rodaba con solo medio segundo de ventaja, pero rápidamente aumentó su ritmo para crear un colchón en cabeza, marcando una serie de vueltas rápidas que le permitieron abrir una ventaja de 1,8 segundos.

En la vuelta 5, Martin también se mostraba rápido con la otra Aprilia de fábrica y, tras adelantar de nuevo a la KTM de Pedro Acosta, recortó distancias con Márquez y di Giannantonio.

En la vuelta 6, Di Giannantonio metió su Ducati VR46 por el interior de Márquez en la curva 4, pero ambos se salieron ligeramente de la trazada, lo que permitió a Martín adelantarlos a ambos de un solo golpe.

Poco después, el campeón de 2024 comenzó a recortar la ventaja de Bezzecchi, mientras que di Giannantonio y Márquez se quedaron disputándose la posición entre ellos.

Martín logró recortar medio segundo de la ventaja de Bezzecchi en las siguientes vueltas, pero el italiano respondió en la vuelta 12 para volver a ampliar la diferencia.

Al final, Bezzecchi tenía demasiada velocidad y cruzó la línea de meta con 3,2 segundos de ventaja para continuar su racha de victorias en MotoGP y ponerse líder del campeonato.

Martin consiguió su mejor resultado desde la temporada en la que se proclamó campeón en 2024, solo un día después de volver al podio en la carrera sprint del sábado.

La lucha por el último puesto del podio se prolongó hasta la última vuelta, ya que di Giannantonio y Márquez repitieron su duelo del sprint.

Márquez parecía tener el tercer puesto asegurado tras adelantar a Di Giannantonio en la curva 7 a cinco vueltas del final. Pero el piloto oficial de Ducati cometió un error en la curva 12 de la vuelta siguiente, lo que permitió al italiano adelantarle y colocarse tercero.

Más atrás, Ai Ogura, de Trackhouse, adelantó a Álex Márquez en la última vuelta para igualar su mejor resultado de carrera, un quinto puesto, mientras que Pedro Acosta, de KTM, cayó al séptimo puesto en la meta tras sufrir problemas al final de la carrera con el neumático trasero blando de Michelin.

Fermín Aldeguer, de Gresini, se aseguró el octavo puesto en su regreso, mientras que Johann Zarco (LCR) y Raúl Fernández (Trackhouse) completaron el podio.

El favorito local, Diogo Moreira (LCR), se recuperó de una salida lenta que le dejó en 18.ª posición en la primera vuelta para terminar dentro de los puntos, en 13.ª posición.

Cuatro pilotos no lograron terminar la carrera: Joan Mir, Francesco Bagnaia, Brad Binder y Jack Miller se retiraron todos debido a caídas. Tanto Mir como Bagnaia rodaban entre los diez primeros cuando se cayeron a mitad de carrera.

GP de Brasil de MotoGP: Resultados de la carrera: