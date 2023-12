Bezzecchi: La referencia son Bagnaia y Martín, no Márquez

Hay pocas dudas sobre quién ha sido la gran revelación de MotoGP 2023, porque el salto de calidad de Marco Bezzecchi ha sido, cuanto menos, impresionante. Sobre todo si tenemos en cuenta que el piloto del Mooney VR46 no contaba con una Ducati versión fábrica, sino con una "vieja" Desmosedici GP22.

Una moto que, sin embargo, había ganado el título un año antes con Pecco Bagnaia y que le permitió darse su primera gran satisfacción en la categoría reina. En Argentina, de hecho, logró su primer éxito. Un resultado que luego repitió en Francia y en la India, así como en el Sprint de Holanda.

Un palmarés al que hay que sumar otros nueve podios en las carreras Sprint y largas, que le llevaron a terminar el Mundial en tercera posición y quizá con algún pequeño remordimiento debido a una lesión de clavícula sufrida en un entrenamiento en el Rancho, que le afectó al final, impidiéndole mantenerse en la lucha con Bagnaia y Jorge Martín hasta la última carrera en Valencia.

Sin embargo, tal y como declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport, sus resultados en 2023 siguen siendo especialmente positivos: "Definitivamente he recogido un poco más de lo que esperaba. No puedo no estar contento. En la final, sinceramente, me habría gustado hacerlo mejor. Mi hombro no me ayudó, pero estoy orgulloso de lo que conseguí.

La victoria llegó muy pronto, en la segunda prueba de la temporada, y le permitió hacer un bonito clic: "Ganar cambia tu forma de ver las cosas, te da un estado de ánimo diferente, de serenidad. Porque en ese momento tomas conciencia de que puedes triunfar. Pero, al mismo tiempo, la primera victoria sólo se consigue un día, pero a partir de ese momento tienes que intentar ser siempre tan fuerte como ese día".

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

En la parte más caliente de la temporada, Ducati le había ofrecido una versión de fábrica de la Desmosedici GP para 2024, pero para conseguirla habría tenido que "emigrar" al Prima Pramac Racing. El piloto de Romaña, sin embargo, prefirió quedarse un año más en el equipo de Valentino Rossi, con quien se lleva de maravilla, a pesar de tener que conformarse con una GP23.

"Como siempre he dicho, lo he pensado mucho, he hecho un razonamiento bastante largo. La mía fue una elección en parte del corazón y en parte del cerebro. Estoy bien donde estoy, pero esta elección está evidentemente ligada a mis resultados. En mi carrera siempre he obtenido mejores resultados si estaba contento con el equipo".

En cualquier caso, ve su futuro todavía ligado a la fábrica de Borgo Panigale, con la esperanza de que quizás su moto pueda convertirse pronto en una roja: "Sí. Afortunadamente tengo una buena relación con todos y me encantaría tener un futuro con una Ducati oficial. Para mí sería algo maravilloso".

La llegada a la órbita de Ducati de un ocho veces campeón del mundo como Marc Márquez la próxima temporada no parece preocuparle demasiado, porque en cualquier caso el nivel ya era muy alto entre sus compañeros de marca: "En realidad seguimos siendo ocho", dijo cuando se le señaló que el número de 'gallos en el gallinero' aumentaría. "En Ducati ya tenemos al campeón del mundo y al segundo. Bagnaia y Martín son la referencia indiscutible, de todas formas no sería fácil. Luego, claro, Márquez está muy fuerte".