Bautista: Una lesión me impidió disfrutar del fin de semana en Malasia

El de Alvaro Bautista no fue el fin de semana estelar que esperaba. Tras ganar el Mundial de las motos derivadas de serie el pasado año, el español se llevó como premio un test con la MotoGP que, finalmente, derivo en una invitación para disputar un gran premio de la clase reina, ya con el segundo título en el bolsillo logrado este año.

Sin embargo, una inoportuna lesión durante un test la pasada semana, ha condicionado absolutamente las prestaciones de Alvaro, que nunca pudo aprovechar las cualidades de la Ducati.

"No quería decir nada de la lesión, los pilotos somos cabezota y siempre tratamos de luchar contra todo. En los test de Jerez tuve una caída un poco fea y me golpeé fuerte en el cuello. Desde entonces no tuve síntomas ni dolor, pero desde el viernes que me monté en la moto de nuevo empecé a notar un fuerte dolor en el brazo. No ha ido a mejor, he estado haciendo tratamiento todo el fin de semana, pero no ha mejorado nada. Me sabe mal porque no he podido disfrutar nada el fin de semana. De hecho, si ves la telemetría, comparado con otros pilotos, en las curvas a la derecha estoy a su nivel, pero en los giros a la izquierda me meten seis o siete décimas en la frenada, me quedo sin fuerza en el brazo. Así que ha sido un mal fin de semana, ya no por el resultado, sino porque no he podido disfrutarlo ni un solo momento, ni pilotar a gusto. No quería decir nada, pero la realidad es que iba jodido. Eran las ganas de no darle importancia, pero es que me ha perjudicado, ayer se lo dije al equipo porque estaban muy extrañados de que fuera bien a las curvas de derecha y tan mal a las de izquierda", explicó el español.

Sin duda muy mala suerte para el tricampeón del mundo, tanto tiempo esperando poder correr de nuevo en MotoGP y no pudo expresar sus condiciones.

"Además no sé muy bien qué es lo que tengo, me sabe mal. No tengo ningún dolor, hasta que hago fuerza con el brazo en el manillar y es como si me viniera para atrás por el dolor. Tengo que hacerme pruebas. En Jerez me noté el dolor en el cuello, pero si no hago fuerza no siento que tenga nada. Tendré que revisarlo bien.

"Estoy muy frustrado conmigo mismo, dejando a parte el resultado. Esta lesión me ha condicionado al 90% el fin de semana. No he podido pilotar bien en todo el fin de semana", zanjó el talaverano.