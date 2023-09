Bagnaia: "¿Marc en Ducati? Estaría contento, sería una buena pelea

El dolor seguía siendo mucho, pero Pecco Bagnaia se esforzó más. Apenas cinco días después de la terrible caída de Barcelona, en la que la KTM de Brad Binder le pasó por encima de la piernas, el piloto de Ducati ha vuelto a la pista hoy en Misano.

El campeón del mundo ha sacado a relucir todo su carácter, intentando sortear las dificultades y al final incluso ha conseguido cuajar una buena actuación, ya que ha terminado séptimo y con ello ha conseguido el acceso directo a la Q2 del Gran Premio de San Marino y Riviera di Rimini.

"Es increíble el rendimiento que hemos tenido, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y los días que han pasado desde el golpe. Al final el primer impacto fue de 24 fuerzas G y el segundo de 23 Gs, así que es algo absolutamente increíble. Tengo que decir que se notan mucho, pero estoy muy satisfecho y contento, no se nota porque estoy muy cansado. Estar entre los diez hoy es casi como una pole position: ha sido fantástico y también he visto a mucha gente emocionada en el box. Era importante hacerlo bien más por mí que por el resultado. Lo importante es que hemos empezado con buen pie", declaró Bagnaia al final de la jornada.

Cuando se le preguntó cómo podía exorcizar una fuerte caída como la de Barcelona, continuó: "Haciendo eso, pilotando enseguida. Lo primero que se enseña a un niño cuando se cae de la moto es a levantarse y volver a montar. Es más o menos lo mismo. Mentalmente, necesitaba volver a subirme a la moto, porque el golpe fue muy sangrante. Hacerlo aquí, con la afición que tenemos y así, era fundamental para mí. Pero sobre todo era ser rápido enseguida.

Sobre las sensaciones que sintió nada más pisar la pista, no tuvo dudas: "Mal, sinceramente. No entendía muy bien cómo subirme a la moto. Siempre intentaba poner el pie en la puntera, porque suelo pilotar así, y me dolía. Luego he intentado pilotar dejándolo donde estaba, pero frenaba detrás y bloqueaba la parte trasera, así que también he corrido algunos riesgos. Todo ayudó a encontrar una solución para la tarde, cuando me sentí mejor. En teoría, el hematoma debería bajar debido a la gravedad. Cuando baja por debajo de la rodilla, puede ser una ventaja, pero de momento ese es el principal problema y las primeras vueltas han sido bastante duras."

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ya en 2020 llegó a Misano tras una lesión, una fractura de tibia sufrida en Brno, pero en aquella ocasión consiguió su primer podio en MotoGP. Este año, en cambio, ganó en Mugello tras sufrir una fractura del astrágalo en Le Mans. Pero en este caso habló de una situación muy diferente.

"En 2020 tuve 21 días antes de volver a subirme a la moto. Después de Le Mans, volví a la moto tras cuatro días en Mugello, pero luego tuve tres semanas para recuperarme antes de la carrera. Aquí sólo tuve cinco días y el nivel de dolor es más intenso, aunque en teoría debería bajar antes. En teoría, para la India debería estar bien. Pero era crucial volver enseguida, apretando los dientes. Sabía que íbamos a pasar por esto, así que hay que aceptarlo y trabajar en ello".

Entre otras cosas, hoy no sólo no ha sido fácil pilotar la moto. Tampoco lo fue el planteamiento de la carrera de casa. Por eso, de momento, prefiere no marcarse ningún objetivo para mañana o el domingo.

"Dormir ha sido lo más difícil, porque no sabía cómo ponerme: los 24 Gs de los que hablaba antes los tenía todos en el coxis y dormir con el culo dolorido no se lo recomiendo a nadie. Era muy complicado incluso ir al baño. Por lo demás estaba bastante bien cuando encontré la postura. Tenía a mi ángel de la guarda Dudi (Domizia, la novia) que me llevaba a todas partes, pero todas las personas que trabajaban conmigo me ayudaron mucho. Sería feliz si me fuera satisfecho con lo que hemos conseguido. No tengo un objetivo concreto, la verdad. De momento diría que entre los cinco primeros, pero lo que tenga que venir, vendrá".

"Hemos hecho un programa de analgésicos. Hoy hemos empezado con una dosis muy suave y mañana sin duda necesitaremos algo más fuerte. Esta tarde he probado algo y me ha ayudado un poco".

Por último, no pudo dejar de comentar el rumor que cataliza la atención este fin de semana: la posibilidad de que Marc Márquez se suba a una Ducati con los colores del Gresini Racing. Y fue interesante descubrir que el líder del Mundial estaría abierto a este escenario: "Estaría contento, porque podríamos tener una buena lucha. Si viniera a Ducati sería absolutamente súper rápido desde el principio. Tener un piloto como él siempre es genial, así que estaría contento".

