Bagnaia: Cuando perdí el liderato en Silverstone, solo intenté acabar la carrera

El parón veraniego parece haber roto un poco el ritmo de Pecco Bagnaia. El vigente campeón del mundo venía de cuatro victorias consecutivas, que le habían aupado a lo más alto de la clasificación del campeonato, pero el fin de semana en Silverstone interrumpió su racha y devolvió el liderato a su rival Jorge Martín, que sin embargo le aventaja en sólo tres cuerpos.

Ayer en el Sprint se cayó cuando rodaba en cuarta posición y hoy ha intentado marcar el ritmo de la carrera, pero ha tenido algunas dificultades con la gestión de los neumáticos de su Ducati y por eso, tras arriesgarse a repetir la caída de ayer, ha buscado sobre todo no meterse en problemas y ha terminado tercero, por detrás de su compañero de box Enea Bastianini y del propio 'Martinator'.

"Estoy satisfecho, porque después de lo de ayer era importante terminar la carrera. No ha sido fácil, porque me he puesto delante y he intentado gestionar todo lo posible, pero como no podía forzar tanto con el neumático medio de delante, he tenido que apretar un poco más con el de detrás para hacer girar la moto y me he encontrado con problemas al final", explicó el piloto de Ducati a los micrófonos de Sky Sport MotoGP.

"He intentado ponerme detrás de Jorge, pero cuando he perdido la parte delantera en la curva 7 sólo he intentado llegar al final. Ayer ya había sumado cero puntos, así que hoy era muy importante terminar la carrera. En cuanto a Enea, sabemos que cuando sale bien el viernes es un hueso duro de roer, porque es muy fuerte en la última parte de la carrera y hoy lo ha vuelto a demostrar", añadió.

Jorge Martín, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si se esperaba esta caída de los neumáticos, continuó: "Esperaba poder manejarlo un poco más, sinceramente. De hecho creo que ha sido consecuencia de no poder forzar los frenos en la parte delantera. Cada vez que lo intentaba me iba un poco más largo y eso me ponía un poco en apuros. No es la primera vez que cuando no puedo forzar delante me quedo sin goma detrás. Puede pasar, lo importante es haber terminado la carrera y hacer un buen resultado. Después de que se me cerrara el neumático delantero era mejor no arriesgar.

En el horizonte están ahora el Red Bull Ring, Aragón y Misano, pistas en las que suele ser muy rápido: "Me gusta mucho Austria, pero hay muchos pilotos que van rápido allí. Como también en Misano. Creo que el podio de hoy también podría repetir en Misano, porque tanto Enea como Jorge están muy fuertes allí. Este año llegaremos en mejores condiciones físicas, pero ya veremos".

Con el uno-dos de Silverstone, Bastianini ha reducido la distancia con el líder a 49 puntos, por lo que ahora también hay que considerarle de lleno en la lucha por el título con él y Martín: "Enea siempre ha estado en el juego, porque hay 37 puntos cada fin de semana y en éste ha ganado 21, así que siempre hay que estar al pendiente. Conocemos la velocidad de Enea, así que si consigue su regularidad puede ser un rival formidable para la temporada, que siempre puede luchar por las primeras posiciones como Martín y yo".