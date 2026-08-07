Bagnaia: "Alex Marquez es la referencia entre las Ducati y debo entender cómo lo hace"

Silverstone siempre ha sido un circuito favorable para Pecco Bagnaia, aunque esa etiqueta ha sido más difícil de justificar durante el último año. La jornada del viernes en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP estuvo ciertamente por debajo de las expectativas para el piloto piamontés, quien fue el único piloto de Ducati con una GP26 que no logró asegurarse un puesto en la Q2.

El tricampeón del mundo marcó el decimotercer mejor tiempo, a más de un segundo del ritmo establecido por Marco Bezzecchi, quien pulverizó el récord de vuelta del circuito británico. Podría haber obtenido un mejor resultado de no haber sufrido una caída en la curva 6 durante los instantes finales —en la que parecía iba a ser su mejor vuelta—, aunque también estaba lidiando con los mismos problemas de puesta a punto que han lastrado su temporada hasta el momento.

"No sé si habría entrado en el *top 10* en el ataque al crono, porque rebajar otras tres décimas a ese tiempo no habría sido fácil. Pero lo estábamos intentando y, cuando fuerzas al máximo, pueden ocurrir situaciones así", comentó un Bagnaia algo resignado al hablar con los periodistas, incluidos los de Motorsport.com.

"En cualquier caso, queda bastante trabajo por hacer. Me está costando mucho en las frenadas y también al volver a abrir gas. Ha sido una limitación durante toda la temporada y trabajaremos en ello, porque hay un piloto que está marcando una gran diferencia: Álex Márquez. No tuvo un gran ataque al crono esta tarde, pero marca una diferencia enorme en cada zona de frenada y en el paso por curva, así que intentaremos averiguar qué es lo que hace", añadió.

Cabe recordar, no obstante, que esta cita suponía el regreso de Pecco a una MotoGP tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas durante el parón veraniego. Se trataba de procedimientos habitualmente considerados rutinarios, pero que en su caso están causando complicaciones inesperadas. "Sinceramente, esperaba estar en mejor forma física. No imaginaba que sería tan duro, ya que la gente que se opera de síndrome compartimental y túnel carpiano suele recuperarse rápido; en cambio, llevo tres semanas con una inflamación persistente en la mano y no puedo ejercer fuerza, ni en el gimnasio ni entrenando con la moto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tengo fuerza de sobra en la mano, pero me falta potencia para empujar contra los semimanillares, así que estoy pilotando en una situación algo complicada. Aun así, no quiero que eso sirva de excusa para no rendir bien; creo que, incluso con el dolor en la mano, podría haberme metido entre los diez primeros si hubiera hecho una mejor vuelta".

De hecho, planea intentar aumentar la dosis de analgésicos el sábado: "Esta tarde probé algo suave, pero no fue suficiente; mañana sin duda usaré algo más fuerte".

Aunque ocupa la séptima posición en la clasificación del día, Bagnaia sigue considerando a Álex Márquez como el claro favorito y el piloto a imitar. Dicho esto, no subestima a las Aprilia, que se han hecho con cuatro de los cinco primeros puestos y parecen estar en excelente forma.

"Desde Jerez, Álex Márquez ha dado un gran salto en cuanto a sensaciones. Más allá de los resultados —y tuvo esa pizca de mala suerte en Barcelona—, se ha convertido en el referente de Ducati en cuanto a velocidad pura. Sabe cómo sacar el máximo partido a la moto y tiene el tacto adecuado. Intentamos averiguar cómo lo hace; no es fácil porque las motos son idénticas y, aunque veas ciertas cosas, replicarlas es complicado, pero lo estamos intentando".

"Diggia ha pilotado muy bien hoy, aunque su ritmo de carrera no ha estado exactamente a la altura del de Álex. Las Aprilia siempre han sido rápidas aquí y están marcando la diferencia. Las condiciones han sido excelentes hoy, pero marcar un 1:56.2 y rebajar en un segundo completo el récord de vuelta es increíble. Y Bezzecchi ha demostrado hoy que está metido de lleno en la pelea".

Se perfila un fin de semana difícil para él —en el que tendrá que centrarse en minimizar daños—, aunque siempre queda la esperanza de darle la vuelta a la situación: "Si damos con la tecla para frenar la moto y encontrar agarre, existe la posibilidad de pasar a la Q2 y cambiar el rumbo". "Tenemos que apretar los dientes; sabemos que será un fin de semana difícil, en el que el objetivo por ahora es intentar mantenerse entre los diez primeros. Lo intentaremos: si logramos encontrar algo esta noche, sin duda supondrá una gran ventaja para mañana", concluyó.