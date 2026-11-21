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MotoGP GP de Portugal

Aprilia puede celebrar: es el equipo campeón del mundo 2026

Gracias a la victoria de Bezzecchi y al quinto puesto de Martín en la sprint de Portugal, Aprilia es oficialmente el Equipo Campeón del Mundo de MotoGP 2026, el mejor resultado en la historia del proyecto. Para la Casa de Noale se trata del 55.º título mundial, el primero en la categoría reina del Mundial de Motociclismo.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 21 nov 2026, 16:05

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El Gran Premio de Portugal entra por derecho propio en la historia del equipo de Noale. Gracias a la victoria de Marco Bezzecchi y al quinto puesto de Jorge Martín en la sprint, Aprilia Racing conquista oficialmente el título de equipo campeón del mundo de MotoGP 2026.

Un resultado deportivo de gran prestigio que representa el punto más alto alcanzado por Aprilia Racing desde su entrada en MotoGP en 2015, con el proyecto RS-GP bajo la dirección de Romano Albesiano. Este éxito constituye el quincuagésimo quinto título mundial de su historia para el equipo de Noale, que a lo largo de los años ha emprendido un largo camino de crecimiento y desarrollo, mejorando constantemente y cerrando cada temporada con un resultado mejor que el anterior.

En 2019, con la llegada de Massimo Rivola al cargo de Consejero Delegado de Aprilia Racing, el compromiso y las inversiones en el departamento de competición se reforzaron aún más. En 2021 Aprilia Racing conquista el primer podio en Silverstone junto a Aleix Espargaró, pero el primer gran punto de inflexión llega al año siguiente, en 2022, con el paso a Factory Team; en esa misma temporada, llega también la primera victoria de la RS-GP en la era moderna de MotoGP, en el Gran Premio de Argentina, siempre con Espargaró.

Il primo podio di Aprilia in MotoGP

Foto di: Aprilia Racing

Al año siguiente, en 2023, durante el GP de Cataluña, Aprilia Racing conquista su primer doblete histórico, colocando dos RS-GP en el podio tanto en la sprint como en la carrera larga, resultados que se suman a la victoria obtenida por Espargaró en Silverstone.

Tras un 2024 de transición, culminado con la victoria de Maverick Viñales en Austin, el equipo de Noale se presenta al inicio del campeonato 2025 con una line-up renovada, formada por Marco Bezzecchi y Jorge Martín, a la que se añade la incorporación de Fabiano Sterlacchini en el cargo de Director Técnico, marcando un paso adelante adicional en el desarrollo técnico de la RS-GP.

Una temporada de profundos cambios, pero también de importantes éxitos, que permitió a Aprilia Racing cerrar la temporada con tres victorias en las carreras largas (Silverstone, Portimao y Valencia), tres triunfos en las sprint, un total de quince podios entre carreras dominicales y sprint y cinco pole position.

Aprilia festeggia la vittoria del titolo dei team

Foto di: Aprilia Racing

Números que se han vuelto aún más contundentes en este 2026, que ha visto a Aprilia Racing luchar constantemente por las posiciones de cabeza, como atestiguan las siete victorias logradas en las carreras largas (seis para Bezzecchi y una para Martín), de ellas cuatro dobletes (Goiania, Austin, Le Mans, Mugello).

A ello se suman cinco triunfos en las sprint (Austin, Le Mans, Silverstone, Spielberg, Portimao), un total de treinta y ocho podios entre carreras dominicales y sprint (veinte para Bezzecchi y dieciocho para Martin), diez pole position y los récords absolutos de vuelta en nueve circuitos del Motomundial (Buriram, Goiania, Mugello, Silverstone, Aragon, Misano, Motegi, Lusail, Portimao).

Queda además el récord absoluto de velocidad de 368,6 km/h, registrado por Jorge Martín en los FP2 del GP de Italia en Mugello, inmediatamente igualado por Marco Bezzecchi en la Q2 del mismo GP, que hace de la RS-GP26 la moto más rápida de la historia del Motomundial, un récord que probablemente, por el cambio reglamentario del próximo año, permanecerá imbatido durante varios años.

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