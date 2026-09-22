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MotoGP GP de Valencia

MotoGP anuncia que Valencia será el último Gran Premio de 2027

Ya se conocen el primer y el último Gran Premio de la temporada de MotoGP 2027, a la espera de que se haga oficial próximamente el resto del calendario.

Léna Buffa
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

El campeonato de MotoGP ha hecho pública hoy una nueva fecha para su temporada 2027, concretamente la del último Gran Premio de ese próximo año. Este se celebrará en el circuito Ricardo Tormo de Valencia del 26 al 29 de noviembre de 2027.

Incluido en el calendario en 1999, el GP de Valencia pasó a ser la última prueba del campeonato de MotoGP en 2002, papel que ha desempeñado desde entonces, con la excepción de 2020, debido a la COVID-19, y de 2024, a raíz de las violentas tormentas que azotaron la región.

Así pues, el año que viene Valencia acogerá efectivamente la clausura del campeonato, con la promesa de ofrecer una gran fiesta tanto a los protagonistas de MotoGP como al público.

"Pocos lugares encarnan tan bien el espíritu de una final de temporada de MotoGP como el circuito Ricardo Tormo", destaca Carlos Ezpeleta, director general adjunto de MotoGP SEG, promotora del campeonato.  "El circuito, la ciudad y los aficionados crean cada año un ambiente verdaderamente único, lo que lo convierte en el lugar ideal para cerrar una nueva temporada de competición a nivel mundial. Estamos encantados de confirmar que Valencia acogerá la final de 2027".

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat de Valencia, añade: "[Se trata de una] excelente noticia para el circuito Ricardo Tormo y para toda la Comunidad Valenciana. Acoger la última prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP es un homenaje a los organizadores del evento y a nuestros aficionados, que hacen que este Gran Premio no deje de crecer año tras año".

Este año, el GP de Valencia se celebrará del 27 al 29 de noviembre, tras el aplazamiento del GP de Catar, anunciado en marzo en el contexto de la guerra de Irán. Valencia se ha reubicado en el marco de una reorganización del final de temporada destinada a situar la prueba de Losail el fin de semana del 8 de noviembre.

Por lo tanto, por el momento se sabe que la temporada 2027 comenzará con el Gran Premio de Tailandia, previsto del 5 al 7 de marzo, y terminará en Valencia. Las autoridades han comunicado que el calendario completo del campeonato de MotoGP 2027 se dará a conocer el viernes 25 de septiembre a las 12:00 horas, hora de París.

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