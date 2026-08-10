MotoGP analiza introducir una ventana de tiempo para las transferencias de pilotos

El viernes por la mañana se celebró en las instalaciones del paddock de Silverstone un encuentro del recientemente creado IRTA Management Counsil, un órgano que aglutina representantes de la Asociación de Equipos del Mundial de MotoGP (IRTA) y de los propios equipos, y que, en este caso, también contó con la presencia de Carlos Ezpeleta, el director deportivo del campeonato.

La reunión fue larga, de casi tres horas, y en ella se trataron varios asuntos. Uno de ellos fue la introducción de lo que sería una ventana de fichajes; esto es, una medida que establecería un periodo de tiempo concreto para que los equipos pueden llevar a cabo las contrataciones de sus pilotos. Fuera de él, cualquier firma no sería válida.

El espíritu de esta iniciativa radica en la voluntad de tratar de evitar que se repita lo sucedido en esta primera mitad de temporada, donde el aspecto deportivo y la actividad en pista quedó eclipsada por los movimientos de un mercado que se activó mucho antes de lo habitual.

Motorsport.com anticipó a finales de enero que Fabio Quartararo había acordado su fichaje por Honda, y que su lugar en Yamaha iba a ser ocupado por Jorge Martín. Poco después, todavía en enero, se conoció el acuerdo entre Pedro Acosta y Ducati, donde compartirá el taller oficial con Marc Márquez.

Los fichajes se adelantan tanto en MotoGP que algunos equipos no pueden utilizar las fotos de sus nuevos corredores Foto de: Yamaha

La prisa por asegurarse una moto con vistas a la parrilla de 2027 hizo que más del 80 % de los huecos tuvieran un corredor asignado antes del parón veraniego, que tradicionalmente era el momento en el que se concretaban todos los movimientos.

¿Desvirtua la competición?

En sí, eso no es un problema, aunque para muchos desvirtúa un poco la esencia de este campeonato, que es aquello que ocurre en el asfalto. Con lo anterior en mente, todas las partes implicadas estudian una fórmula para intentar implementar un modelo que ya se usa en otras disciplinas, como, por ejemplo, el fútbol.

El tema es complejo porque debe contemplar muchos escenarios posibles, como, por ejemplo, las promociones desde las categorías inferiores. Probablemente por eso, lo lógico sería pensar en un patrón que se pudiera aplicar también allí, con alguna que otra salvedad.

Motorsport.com entiende que, atendiendo a la reunión que tuvo lugar en Silverstone, existen discrepancias entre aquellos que lo consideran viable y positivo, como, por ejemplo, Yamaha; y quienes son más reacios a ello y creen que es un objetivo muy complicado, como Ducati.