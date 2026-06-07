MotoGP ampliará el espacio entre las líneas de parrilla desde Alemania

Esta medida entra en escena como respuesta al accidente múltiple que tuvo lugar en la primera curva del circuito de Montmeló, en el primer reinicio del último Gran Premio de Catalunya, y del que Johann Zarco todavía no se ha recuperado. El francés se destrozó la rodilla al quedar su pierna izquierda bloqueada en el tren trasero de la Ducati de Pecco Bagnaia, después de irse al suelo en una carambola a gran velocidad, en el momento de trincar los frenos por primera vez.

Desde el percance, que tuvo lugar a mediados del mes pasado, los responsables de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el promotor del certamen, se han sentado en varias ocasiones con la Asociación de Constructores (MSMA) y los equipos, para tratar de dar con una estrategia que limitara, en la medida de lo posible, que se produzca una aglomeración de motos en la primera curva de los grandes premios, que es cuando se concentran la mayor parte de accidentes.

Después de varias reuniones, las partes tuvieron un último encuentro este sábado por la tarde, y de allí surgió una hoja de ruta que debe aplicarse en dos fases. Desde la prueba en Sachsenring, el 12 de julio, se ampliará en tres metros más la distancia entre cada una de las líneas de la parrilla de salida, pasando de los actuales nueve metros a doce, para dar más aire y espacio a los corredores.

Al mismo tiempo, la idea es que, desde el Gran Premio de Gran Bretaña, que está programado para mediados del mes de agosto y que supondrá el evento tras el parón veraniego, se pretende prohibir la utilización de los dispositivos reguladores de altura, aunque solo en el momento de la salida.

Esta medida llega para intentar evitar accidentes como los de Barcelona Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Las escuderías acordaron llevar a cabo una primera prueba en la siguiente cita del calendario, programada para dentro de dos semanas, en Brno. Si el resultado es óptimo, el cambio se llevará a la Comisión de Grandes Premios, que deberá aprobarlo para retocar el reglamento. En este caso estamos hablando de una formalidad, dado que hay un consenso entre las partes involucradas.

En Mugello, la semana pasada, Carlos Ezpeleta, el director deportivo del campeonato, reconoció que MGPSEG estaba estudiando unas medidas, con los equipos y la MSMA, que finalmente se introducirán a la mayor brevedad posible. "Modificar la parrilla es un cambio muy, muy grande en el campeonato y a veces, visto el espacio entre la línea de salida y la última curva, habría que hacer cambios mayores en los circuitos", dijo la semana pasada, en Italia, acerca de la ampliación del espacio entre líneas.

La prohibición del uso de los dispositivos de altura ya estaba prevista con vistas a la introducción del nuevo reglamento técnico que regirá el curso que viene, pero el accidente en Barcelona ha acelerado su incorporación, de forma casi inmediata.

A diferencia de lo que ocurrirá entonces, los pilotos podrán seguir utilizando el del tren trasero durante la carrera. En un primer momento se valoró la posibilidad de prohibir su uso en Silverstone y Phillip Island, dos trazados que, por su perfil, suponen un nivel de riesgo más elevado cuando el pelotón llega a la primera curva, rápida y abierta.

No obstante, finalmente se ha decidido hacer extensiva esa prohibición al resto de trazados. "La propuesta de prohibir los dispositivos de altura es para todos los circuitos […] Ahora les corresponde a los constructores estudiarlo. Es una conversación que tiene fecha de caducidad porque [los dispositivos] no estarán en 2027, así que nos preguntamos si podemos hacer algo este año", deslizó entonces Ezpeleta.

Las fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de MotoGP