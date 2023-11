Alex Márquez destaca su victoria en Malasia a pesar de su lesión

Tras los entrenamientos libres del viernes en Sepang, Alex Márquez avisó de varias cosas. Primero, de que tenía un fantástico ritmo, de los más competitivos tras finalizar con el segundo mejor registro. Y segundo, de que buscaría por todos los medios ganar, aunque eso implicara meterse en la batalla que mantienen por el título Jorge Martín y Pecco Bagnaia.

El piloto de Cervera cumplió con las dos consignas y venció este sábado la carrera al sprint, la segunda que consigue en lo que va de 2023 tras Silverstone. Tras un buen inicio y también movido, con algunos intercambios de posición especialmente con Martín, el catalán dio una clase de inteligencia para superar a los dos contendientes a la corona sin perjudicarles lo más mínimo. Una lucha dura pero limpia para colocarse primero y acabar escapándose camino a la victoria.

Tras la carrera, el pequeño de los Márquez Alentà reconoció que quería ganar, pero que no esperaba hacerlo con esa diferencia, que en meta fue de un segundo y medio sobre el de San Sebastián de los Reyes.

"Hoy tenía una misión, la de ir a por la victoria", empezó diciendo. "Sé que para mañana tenemos mejores oportunidades, porque parece que a nivel de ritmo de carrera somos muy buenos, pero no me esperaba marcar tanta diferencia en la sprint. Lo he dado todo, lo he hecho todo perfecto... Nos costaba en las últimas carreras, pero hay quienes se olvidaban de que corría lesionado. Tenemos que mantener el nivel hasta Valencia", siguió a modo de reivindicación, recordando su fractura en las costillas de la India.

"Después del entrenamiento de la mañana estaba confiado. Pero no esperaba hacer esta diferencia en la sprint. Para mañana me veía algo más positivo, porque guardamos el neumático bastante bien, pero esperaba ir con ellos, no más. Cuando he visto la diferencia me ha sorprendido. Es verdad que cuando estás detrás el neumático delantero sufre más. He intentado adelantar rápido, he esperado al momento justo y he tirado. Estoy muy feliz y no hay que bajar la guardia", siguió.

Sobre qué marcó la diferencia, Márquez hizo hincapié en sus trazadas, más fluidas que las de sus rivales: "Cuando vas delante, siempre parece que el de delante frena un poco más tarde, pero es por alerones y todo lo que llevamos. Cuando me he puesto delante he podido marcar mi ritmo porque con aire fresco he podido frenar tarde, quizás Pecco lo hacía un poco más tarde que yo pero aquí no se marca la diferencia en ese aspecto. Y a partir de ahí he hecho trazadas que han marcado la diferencia, nos ayudan a llegar al final un poquito más frescos que ellos".

Tras ello, el piloto español remarcó de nuevo que no quería meterse en la pelea por el título, y que quería contar con cierto margen para rebasar: "He estado en la situación de jugarme un título y no es fácil. Hay más nervios de lo normal, te piensas un poco más el adelantamiento, y si por lo que sea pasa algo que te puedas ir largo. Me la he jugado un poco en la salida, pero porque sabía que ahí era clave. Pero luego miras un poco eso, ese margen de maniobra, en la última curva cuando he pasado a Pecco [por ejemplo], que me he ido largo porque he cometido un error... Pero siempre tienes ese pequeño margen. Lo más fácil es ponerte primero y tirar, ahí no hay follones".

"Tienen toda nuestra información, eso es lo bueno de Ducati. A veces te perjudica y a veces te ayuda, hoy mirarán con lupa a ver qué hacemos mejor nosotros. Para mañana seguro que sobre todo Jorge tendrá el mismo ritmo que nosotros, lo veo peleón", finalizó, apuntando al #89 como su rival para la jornada dominical.