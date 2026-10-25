MotoGP GP de Australia

MotoGP explica por qué no cambió el día de la carrera en Australia ante el aviso de mal tiempo

Phillip Island no se pudo despedir con una carrera de MotoGP a causa del mal tiempo. Desde el campeonato explican por qué no se pasó la prueba larga al sábado ante la mala previsión, como en 2023.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 25 oct 2026, 13:14

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El último domingo de carreras del Mundial de MotoGP en Phillip Island acabó de la peor manera posible: sin acción en pista. Las malas previsiones, disponibles desde principio de semana, se cumplieron y el campeonato solamente pudo despedirse de uno de sus emplazamientos más icónicos con dos vueltas de exhibición para saludar a los fans que iban a poblar las gradas del trazado con un lleno histórico, pero no con carreras, que era lo que todos habían ido a ver.

Desde primera hora de la mañana, Phillip Island amaneció con mucha lluvia y fuertes vientos. La falta de visibilidad hizo que el helicóptero médico no pudiera volar, algo absolutamente necesario para evacuar a pilotos en caso de accidente grave, y más aún en la pista australiana, ya que la distancia con Melbourne, lugar del hospital de referencia, hace que sea imposible evacuar en ambulancia por carretera (porque hay más de 45 minutos en coche entre ambos puntos).

Como consecuencia, no se pudo disputar ninguna sesión de primeras, por más que la pista sí estaba para correr, y las sesiones se fueron retrasando, y finalmente cancelando. La organización intentó salvar, ante todo, la carrera larga de MotoGP, adelantándola como ya pasó el sábado del GP de Brasil con la prueba al sprint de Goiania después de que un boquete apareciera en la pista tras la clasificación.

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Pero sacar a pista a las motos pesadas no fue posible en ningún momento, y tras varios retrasos, finalmente antes de las 16:00 locales, 6 de la mañana en España, se optó por cancelar la 18ª carrera larga de la temporada, un movimiento que favoreció ante todo a Jorge Martín, que iba a perderse la prueba por lesión y ahora sale solamente a 10 puntos de Marc Márquez, quien perdió la oportunidad de dar un golpe clave al campeonato.

Sin embargo, una duda caló hondo entre aficionados y periodistas al final del día: si las malas previsiones ya se sabían, ¿por qué no se adelantó la carrera larga al sábado? La historia recogía un precedente: el Gran Premio de Australia de 2023. En aquel entonces, se esperaban condiciones complicadísimas, y el viernes, la organización del campeonato tomó la decisión de pasar la prueba principal a la jornada del sábado, con mejores expectativas, mientras que la sprint se retrasó al sábado, buscando limitar así la pérdida de puntos, en caso de que una de las pruebas tuviera que cancelarse.

Paraguas junto a la pista

Foto de: Yamaha

Finalmente fue así: la carrera principal se disputó el sábado, con victoria de Johann Zarco, y la sprint del domingo se suspendió. En la edición de este 2026, las malas previsiones estaban disponibles desde el miércoles, y el jueves, el propio Fabio Di Giannantonio comentó a los medios la posibilidad de que se tomara la misma decisión que hace tres años. Pero no se llevó a cabo.

Varios periodistas preguntaron a la organización de MotoGP por qué no se repitió el cambio, que tan bien acogido fue en 2023 por la rápida capacidad de reacción. Un portavoz autorizado del campeonato ofreció una respuesta.

Desde MotoGP Sports Entertainment Group afirmaron que, aunque la previsión para el domingo era mala, no se esperaba que tanto como para que no se pudiera correr: "Dirección de Carrera estaba siguiendo muy de cerca la previsión meteorológica para el fin de semana. Se preveía lluvia y viento para el domingo, pero no a un nivel que pusiera en riesgo la celebración de las carreras", empezaron explicando.

Además, sobre la capacidad de reacción, también indicaron que no fue hasta el sábado cuando hubo la información suficiente como para saber que la visibilidad para el helicóptero iba a estar comprometida: "Hasta el sábado, no había información que indicara que la visibilidad fuera a ser limitada ni que no fuera posible el vuelo en helicóptero el domingo", cerraron al respecto.

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