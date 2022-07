Cuatro pilotos buscan las tres motos sin dueño para el MotoGP 2023

A poco más de dos semanas para que el Mundial vuelva a arrancar en Silverstone el fin de semana del 7 de agosto, todo parece dispuesto para que la configuración de la parrilla de MotoGP de la temporada que viene se cierre de forma inminente.

De los 22 prototipos que correrán el próximo curso –Suzuki abandona el campeonato–, hay ocho que aún no están asignados, por más que cuatro de ellos estén cantados o no tengan ninguna influencia en el resto de operaciones, mucho más abiertas.

Joan Mir ultima su llegada a la escudería oficial de Honda, como compañero de Marc Márquez. Jorge Martín y Enea Bastianini se jugarán hasta finales de agosto la promoción a la formación de fábrica de Ducati, pero el que salga perdedor de ese duelo tiene un hueco asegurado en Pramac. Y los buenos resultados cosechados por Fabio Di Giannantonio antes del parón hacen que su renovación por Gresini pueda darse casi por hecha.

Andrea Dovizioso ya ha dejado claro que no tiene intención de seguir corriendo, de modo que son cuatro los candidatos a hacerse con las tres motos que aún no llevan el nombre de ningún corredor. Y de entre Miguel Oliveira, Raúl Fernández, Remy Gardner y Darryn Binder, quien mejor lo tiene es el portugués, que incluso está en disposición de elegir si quiere seguir subido a una KTM en este caso de Tech3 y como vecino de Pol Espargaró –aún no es oficial pero lo será–; o firmar por RNF, la estructura satélite de Aprilia.

De lo que haga Oliveira dependerán otros movimientos, que influirán en el futuro de la actual pareja de Tech3 (Fernández y Gardner) y Darryn Binder, cuyo principal activo es la bolsa de dinero que le acompaña.

En el caso de Fernández y Gardner, su principal problema es su actual marca, que no les estás poniendo nada fácil el poder cambiar de aires. KTM blinda sus operaciones con contratos que, para simplificar, convierten a sus pilotos en peones a merced de aquello que el fabricante austríaco decida hacer con ellos.

Los demás constructores son conscientes de la situación, pero en ningún caso entrarían en un conflicto con la casa de las motos naranjas, una de los más influyentes del paddock habida cuenta de sus múltiples ramificaciones.