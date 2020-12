MotoGP 2021: calendario, pilotos, reglas y más

El calendario de MotoGP 2021

Dorna anunció a principios de noviembre la primera versión del calendario 2021 del Mundial de MotoGP. En él se recuperan los 20 grandes premios que estaban previstos esta temporada, después de que este año se cayeran COTA (Estados Unidos), Termas (Argentina), Mugello (Italia), Sachsenring (Alemania), Assen (Holanda), Kymiring (Finlandia), Brno (República Checa), Silverstone (Gran Bretaña), Motegi (Japón), Phillip Island (Australia), Buriram (Tailandia) y Sepang (Malasia).

Si la pandemia lo permite, en 2021 se visitarán 16 países frente a los seis en los que estuvo el Mundial en 2020 en el calendario que pudieron recomponer.

No obstante, Dorna ha dejado un hueco libre entre julio y agosto que debía ser para Brno, pero el trazado checo ya ha anunciado que no será reasfaltado como se le exigía y en consecuencia no estará en el calendario.

MotoGP se guardó un as en la manga e incluyó tres circuitos reserva pensando en cómo evolucione la situación sanitaria: Portimao (Portugal), Mandalika (Indonesia) e Igora Drive Circuit (Rusia), y cualquiera de ellos lo podría ocupar esa vacante.

La temporada arrancará como cada año en Qatar el 28 de marzo, en abril se concentrará la gira americana, desde mayo hasta el otoño recorrerá Europa, antes del periplo asiático y de poner el cerrojo en Valencia el 14 de noviembre.

Calendario de carreras de MotoGP 2021

Fecha Gran Premio Circuito 28 de marzo Qatar Losail 11 de abril Argentina Termas de Río Hondo 18 de abril Américas COTA, Austin 2 de mayo España Jerez-Ángel Nieto 16 de mayo Francia Le Mans 30 de mayo Italia Mugello 6 de junio Cataluña Barcelona-Catalunya 20 de junio Alemania Sachsenring 27 de junio Holanda Assen 11 de julio Finlandia KymiRing Por confirmar Por confirmar Por confirmar 15 de agosto Austria Red Bull Ring 29 de agosto Gran Bretaña Silverstone 12 de septiembre Aragón MotorLand Aragón 19 de septiembre San Marino Misano 3 de octubre Japón Motegi 10 de octubre Tailandia Chang International Circuit 24 de octubre Australia Phillip Island 31 de octubre Malasia Sepang 14 de noviembre Valencia Ricardo Tormo

Circuitos reserva para el calendario de carreras de MotoGP 2021

País Circuitos reserva Portugal Portimao Indonesia Mandalika Rusia Igora Drive Circuit

MotoGP 2021: las nuevas reglas

A raíz de la pandemia, MotoGP decidió congelar el desarrollo en 2021 para abaratar costes. Así, en esencia, las motos serán las mismas para aquellos que no disponían de concesiones, es decir, Honda, Yamaha, Suzuki y Ducati. KTM –al igual que Aprilia–, que perdió este curso las ventajas, todavía podrá aprovecharse y pondrá en pista un nuevo prototipo que ya ha estado probando en pista.

Los motores que ya se sellaron en marzo de 2020 en Qatar serán utilizados también en 2021. No obstante, en la aerodinámica sí que se podrá introducir un cambio durante el curso.

MotoGP 2021: Alineación de pilotos

Cerca de media parrilla cambiará de sitio en 2021. Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow y Tito Rabat dejan el campeonato, mientras que desde Moto2 llegan Enea Bastianini, Luca Marini y Jorge Martín.

De los 11 equipos presentes, solo uno se mantiene sin cambios: Suzuki. Al campeón Joan Mir le seguirá acompañando Álex Rins al menos hasta 2022. Ducati se renueva por completo con Jack Miller y Pecco Bagnaia mientras que Yamaha ha intercambiado a Valentino Rossi por Fabio Quartararo en el oficial.

KTM cubrirá la marcha de Pol Espargaró al Repsol Honda subiendo a Miguel Oliveira desde el Tech 3 al oficial, mientras que a su lugar llega Danilo Petrucci. Alex Marquez da un paso al lado y formará equipo en el LCR Honda con Takaaki Nakagami.

Aprilia todavía no ha decidido quién acompañará a Aleix Espargaró y en la lista provisional de inscritos incluyó a los probadores Bradley Smith y Lorenzo Savadori tras las negativas que recibió de todos los pilotos que contactó de Moto2.

Jorge Martín debutará en el Pramac Ducati, mientras que Bastianini y Marini lo harán en el Esponsorama. Desde ahí da el salto Johann Zarco para formar pareja con el español.

Pilotos y equipos de MotoGP 2021

Equipo Piloto Repsol Honda Marc Márquez Pol Espargaró Ducati Jack Miller Pecco Bagnaia Yamaha Maverick Viñales Fabio Quartararo Suzuki Alex Rins Joan Mir KTM Brad Binder Miguel Oliveira Aprilia Aleix Espargaró Pramac Ducati Jorge Martín Johann Zarco Tech3 KTM Danilo Petrucci Iker Lecuona Petronas Yamaha Franco Morbidelli Valentino Rossi Esponsorama Ducati Luca Marini Enea Bastianini LCR Honda Alex Márquez Takaaki Nakagami

¿Cuándo empiezan los test de la pretemporada 2021 de MotoGP?

La temporada 2020 acabó más tarde de lo habitual y en Portugal en lugar de Valencia, por lo que al no haber tampoco motos nuevas para probar, se saltaron los habituales test de final de año.

Si la situación sanitaria lo permite, el primer test oficial de MotoGP en 2021 se llevará a cabo del 19 al 21 de febrero en Sepang (Malasia). Unos días antes, del 14 al 16 del mismo mes, se llevará a cabo el cada vez más habitual shakedown que abre el fuego con los probadores de las marcas.

El Circuito de Losail en Qatar está previsto que albergue el segundo y último test oficial del 10 al 12 de marzo, donde ya se quedará todo el material para dos semanas después arrancar el campeonato.

¿Cuándo son las presentaciones de las motos de MotoGP 2021?

Al haberse retrasado el final de la temporada, todavía no se conoce ninguna fecha ni lugar de presentación. Es de esperar que este año sean mucho más austeras de lo habitual y sin público, por lo que probablemente habrá que seguirlas de forma online.

No obstante, para abrir boca, ya se mostró la decoración de la moto que llevará Luca Marini con la estructura del VR46 encuadra en el Esponsorama y que será diferente de la de su compañero Enea Bastianini.

Desde Motorsport.com te ofreceremos todas las presentaciones, así que estate atento y no te desconectes este invierno que la actividad no para.

Todos los pilotos que han ganado carreras en MotoGP