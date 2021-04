Para Morbidelli será "preocupante" si no rinde en Portimao

Después de ver arruinada la primera carrera de la temporada por un problema con el dispositivo de salida que le llevó a cruzar la meta en 18ª posición, Franco Morbidelli tampoco tuvo un Gran Premio de Doha tranquilo.

En el primer libre, la M1 del piloto del equipo Petronas empezó a echar humo. El italiano tuvo que marcharse a boxes y volvió a pista con su segunda moto, con la que marcó dos vueltas rápidas antes de que también empezara a sacar humo.

Aunque ninguno de los dos motores de Morbidelli se rompió, Yamaha decidió retirar una de las unidades para someterla a una profunda revisión, lo que llevó al #21 a descorchar un tercer motor antes del FP2.

Yamaha calmó a Franky, que se mostró absolutamente descolocado por las malas sensaciones que le transmitió su moto después de clasificarse 10º para la parrilla del GP de Doha.

Tras una semana esperando –sin éxito– una respuesta por parte de Yamaha sobre lo que pasó con el holeshot en la primera carrera, Morbidelli acabó 12º y lleno de dudas la segunda.

"Me gustaría responder, pero no puedo porque no sé la respuesta", dijo cuando le preguntaron qué había pasado en carrera. "Hemos entendido poco en estos días en Qatar. Hemos sido muy rápidos en algunas situaciones y muy lentos en otras. En la segunda carrera cerramos este tiempo en Losail siendo rápidos, pero no consistentes, también porque me quedé sin goma demasiado pronto".

La esperanza para Morbidelli es que el próximo Gran Premio de Portugal, donde el año pasado acabó segundo, arroje algo de luz a su situación.

"La idea que tengo, pero que hay que discutir con el equipo, es que en Portimao me gustaría volver a empezar desde una hoja en blanco, de la misma manera que terminamos 2020. Es una pista en la que ya hemos corrido y la moto es básicamente la misma que el año pasado, así que deberíamos tener sensaciones similares. Si no, será preocupante, y tendremos que movernos para afrontar las cosas de forma diferente a 2020", comentó.

En Qatar, el subcampeón del mundo estalló diciendo que "no estoy en la lista de prioridades de Yamaha". Morbidelli es, junto a los debutantes Enea Bastianini y Luca Marini, el único piloto de MotoGP que no cuenta con material de 2021 y espera que la marca de Iwata le traiga algo de lo que le está funcionando a los oficiales.

"Es alentador ver a una Yamaha ganar la carrera. Por lo menos así podré presionar para tratar de tener algo que estén usando los demás. Desgraciadamente, como tienen motos diferentes, no puedo comparar los datos, ver cómo gestionaron los neumáticos. Esto es un arma de doble filo porque a ellos les pasará lo mismo si soy más rápido", concluyó.

compartidos