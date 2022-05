Morbidelli: quien esté tranquilo por su futuro es un estúpido

Le Mans.- La noticia del abandono de Suzuki, adelantada por Motorsport.com, sorprendió a absolutamente todos los miembros del paddock de MotoGP, que este jueves se ha reencontrado por primera vez en Le Mans tras conocerse la información el lunes de la semana pasada.

Un anuncio, confirmado este jueves, agitará de forma considerable el mercado de pilotos, que ahora mismo está en estado de ebullición, con solo tres corredores con contrato firmado para 2023 ahora mismo: Marc Márquez (Honda), Brad Binder (KTM) y Franco Morbidelli, al que le pedimos una valoración sobre la decisión toma por Suzuki de romper el contrato de cinco años con Dorna de forma unilateral.

"¿En serio que el contrato era de cinco años y que ya estaba firmado? ¡Madre mía! Personalmente creo que no es bueno para el deporte esta noticia, no es algo positivo que suceda una cosa de este tipo. Sobre todo, es muy feo ver como tantos profesionales se van a quedar sin trabajo de un día para el otro. Suzuki es un muy buen equipo, muy fuerte, y decir que no va a seguir pese a tener contrato, es algo incomprensible. Una situación muy mala, un feo episodio", subrayó el italiano.

Una maniobra que, además, va a condicionar completamente el mercado de pilotos de cara a la próxima temporada.

"Esta nueva situación va a agitar el mercado, seguramente, porque un piloto campeón del mundo se ha quedado sin moto, y otro piloto muy fuerte de la categoría se ha quedado sin moto, por tanto esto cambia muchas cosas".

Con contrato en vigor para el año que viene, Morbidelli no tiene ninguna inquietud a cerca de su futuro.

"Del futuro nadie en absoluto puede tener ninguna seguridad, ¿quién a día de hoy tiene certeza de qué le deparará el futuro? Nadie. El que esté tranquilo respecto al futuro es un estúpido".

En ese sentido, y pese a que no sobran rumores en todas las direcciones, tener un año más de contrato firmado permite al italiano ver la situación con calma.

"Contractualmente yo estoy tranquilo, si hablamos en términos de contrato. Pero quién sabe", zanjó el corredor romano.