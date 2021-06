Morbidelli: "Hay un poco una tormenta con la llegada del equipo de Rossi"

El papel del italiano es paradójico en sí, dado que su mentor y agente es Valentino Rossi, y a la vez no ha tenido más remedio que asumir el rol de perjudicado por la llegada de Rossi al Sepang Racing Team (SRT), este curso, por exigencias de Yamaha, el suministrador de motor de la escudería malaya.

A pesar de haber terminado la temporada pasada como subcampeón del mundo, Morbidelli es el único de los cuatro corredores que compiten con una M1 que dispone de un modelo anterior.

Todas las evoluciones que ha pedido el romano hasta la fecha han obtenido un 'no' como respuesta por parte del fabricante de Iwata, que ha centrado completamente sus esfuerzos en el equipo oficial, sobre todo alrededor de Fabio Quartararo, su principal apuesta para recuperar un título que no celebra desde 2015, con Jorge Lorenzo.

Tras las siete primeras citas del calendario, Morbidelli ocupa la 10ª plaza de la tabla general, con 40 puntos, 24 menos de los que figuraban en su casillero a estas mismas alturas del año pasado, cuando era quinto en la clasificación.

No está siendo un Mundial fácil para el #21, que, a pesar de eso, y fiel a su filosofía de vida, opta por no darle demasiadas vueltas a las cosas, ni cuando van bien, ni tampoco cuando van mal. Esa misma estrategia es la que sigue cuando se le pregunta cómo le afectará a él la entrada en escena de VR46, que a punto estuvo de ‘birlarle’ las motos a SRT para 2022, algo que finalmente no ocurrirá, tras haber alcanzado un acuerdo con Ducati.

“Hay un poco de tormenta en este momento por la llegada del equipo de Valentino, y yo espero que me toque lo menos posible”, respondió Morbidelli a Motorsport.com, a la pregunta de cómo le iba a afectar a él la llegada a MotoGP, como rival, de la compañía que le representa.

“Yo intento hacer mi trabajo. Estos asuntos son una cosa tan compleja que intentar entenderlos o hacer previsiones me quitaría mucha energía, y no quiero que eso pase".

"Intento centrarme en mi trabajo, intento decir lo que quiero, pero luego, los demás, los que están a mi alrededor, harán el suyo como ellos crean que deben hacerlo”, zanja Morbidelli, que, con casi total probabilidad, disfrutará en 2022 de la mejor versión de la M1.

Las fotos de Morbidelli en MotoGP 2021

