Mir: "Todos estamos en la mierda comparados con Márquez"

Alcañiz.- Marc Márquez fue el protagonista absoluto en la jornada del viernes en Aragón. El catalán marcó un tiempo estratosférico nada más empezar el primer libre y a punto estuvo de batir el récord del circuito.

El piloto de Honda acumula cuatro victorias en MotoGP en sus seis participaciones en Motorland y con este mensaje reafirmó su candidatura a repetir el domingo.

Sin embargo, Joan Mir cree que este tiempo se debió al conocimiento que tiene el ilerdense del trazado y el hecho de montar el blando en el momento justo.

"Márquez lo tiene clarísimo", afirma Mir. "No es la primera vez que lo hace. Por la tarde costaba más parar la moto. Creo que sabía que la pista estaba mejor por la mañana y por eso marcó la diferencia. Yo me he dado cuenta tarde. Ha sido de los pocos en poner la blanda, creo que solo Quartararo y Maverick. No había grip para hacer esos tiempos. Todos estamos en la mierda comparados con Márquez. Creo que tiene algo más, pero de ritmo no tanto como en la vuelta. Por la mañana nosotros íbamos con la dura y eso lo ha acentuado".

El campeón de Moto3 acabó la jornada noveno en el acumulado, afirmando que ha sido su mejor viernes desde que corre en MotoGP.

"Sin duda. No he podido poner la otra goma y creo que esto nos ha condicionado para estar más adelante. Me lo han montado pero han visto que no quedaba tiempo", señala.

Si finalmente llueve el sábado, el piloto de Palma cree que está preparado para la carrera.

"He trabajado con todas las gomas y he sido competitivo. He estado en el top 7. Creo que estamos más preparados que otros para la carrera. Veremos, porque en un día cambia mucho la cosa", recalca.

Mir insiste en que se ve consiguiendo su primer podio en MotoGP más pronto que tarde.

"Cada día estoy mejor con la moto. Veo cerca el podio cada Gran Premio. Pronto llegará, estoy seguro", remachó.