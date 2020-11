Mir tras su caída en Valencia: no siente presión por el campeonato

Al margen de otras muchas combinaciones, el mallorquín se proclamará campeón del mundo si este domingo se sube al podio en Cheste, donde la semana pasada estrenó su casillero de victorias en MotoGP.

Este viernes, el español terminó el undécimo, a poco menos de medio segundo del más rápido (Jack Miller), condicionado por una caída cuando estaba poniendo a prueba la goma delantera más dura.

Ese revolcón sin consecuencias zarandearía la estabilidad de cualquiera, pero no la del líder de la tabla general de puntos, el piloto más regular de la parrilla y el único que ha puntuado en los últimos nueve grandes premios, en los que, además, ha subido al cajón siete veces.

“Me caí probando la goma delantera dura, y el problema es que con la segunda moto no tenía las mismas sensaciones. Hay margen para mejorar y sabemos hacia donde ir”, resumió el corredor de Palma, consciente de que, casi con toda seguridad, este fin de semana Suzuki tendrá más difícil conseguir el doblete de hace cinco días: “No somos los más rápidos, pero aún es viernes y creo que tenemos potencial”.

A pesar de esa competencia, al #36, que a sus 23 años parece todo un veterano por cómo maneja la presión del momento, no le tiembla la voz y se supone que tampoco el pulso.

“No he estado nervioso en ningún momento del fin de semana; no me siento presionado. No me fijo en un solo rival, aunque seguramente los dos que están más cerca en la tabla (Rins y Quartararo, a 37 puntos) son los más peligrosos”, añadió Mir, que a pesar de la serenidad que proyecta es plenamente consciente de la relevancia que tendría para Suzuki llevarse una corona que no se encasqueta desde hace 20 años (Kenny Roberts Júnior): “El título sería muy importante porque Suzuki no lo gana desde hace muchos años”.

Las fotos de Joan Mir en Valencia