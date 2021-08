Mir: No pongo atención a Quartararo, pero es el que va rápido

En su tercer curso en MotoGP, el vigente campeón del mundo nunca ha corrido en el trazado británico en la categoría reina. De hecho, en 2018, en su única temporada en Moto2, tampoco lo hizo, ya que una impresionante tormenta impidió que se celebraran las carreras. Un año más tarde, Mir no pudo disputar el GP de Gran Bretaña por culpa de las lesiones que sufrió en el test posterior al GP de la República Checa, mientras que en 2020 no se celebró por la pandemia.

Así, el balear solo ha corrido dos veces en Silverstone, en 2016 y 2017, ambas en Moto3. La falta de experiencia en esta pista hizo que el #36 preparase con la PlayStation su debut aquí con la Suzuki.

Sin embargo, de poco han servido estos entrenamientos a Mir, que terminó la primera jornada del GP de Gran Bretaña con el 13º tiempo, fuera del top 10 provisional que clasifica directamente para luchar por la pole. El piloto de Palma intentará ganarse el pase el sábado por la mañana en el FP3.

"No es que tenga problemas en un sector, sino que tengo problemas en todo el circuito. Tenemos que ajustar la electrónica y la puesta a punto. A pesar de todo, estoy solo tres décimas por detrás de Alex [Rins], que es el último ganador aquí. Aún hay margen porque estamos en el primer día. Hay que saber qué necesito para ir rápido aquí", apuntó Mir.

El piloto de Suzuki terminó el primer libre en la 15ª plaza, por culpa de un neumático.

"No todas las gomas precalentadas funcionan igual. Ese es el problema que tuve en el primer ensayo", explicó.

Quien ha arrancado con fuerza en Silverstone es Fabio Quartararo, el líder del campeonato, que llega con 47 puntos de ventaja sobre Mir.

"En este momento no me fijo en Fabio, pero lo cierto es que es el único que va rápido, es el único que logra hacer tiempos similares a los de 2019. No estoy preocupado, pero no podemos dormirnos", remachó.

