Mir: "Nakagami puede ser un rival de cara al campeonato"

Joan Mir marcó el quinto mejor tiempo en la primera jornada del Gran Premio de Teruel de MotoGP, que se celebra este fin de semana en Motorland. El corredor de Suzuki trabajó en entender los problemas con la rueda delantera que, según él, le impidieron luchar por la victoria el pasado domingo en este mismo circuito.

El de Palma sufrió del flanco izquierdo en su compuesto delantero, y eso le apartó de los dos primeros puestos y, pese a terminar en el podio y salir líder del Mundial, acabó bastante decepcionado.

“Estoy contento de cómo han ido las cosas hoy, hemos probado muchas soluciones para entender lo que nos pasó el domingo en carrera para que no nos vuelva a suceder. Esta noche el equipo tiene trabajo para saber qué nos pasó exactamente y poder ser competitivos domingo”, expuso el #36.

Mir utilizó la combinación de neumático blando delantero y trasero, y vio cómo Alex Márquez, con el medio delante, le pasó como un cohete.

“Hemos probado la medias trasera y delantera, y me he sentido bien. Con muchas vueltas en la goma he podido hacer tiempos decentes”, explicó.

Además de Alex, el más rápido en el FP1, el japonés Takaaki Nakagami fue el mejor en el combinado de tiempos de la jornada, lo que parece indicar que Honda ya está en la lucha, algo que, en principio, no preocupa a Mir.

“Me da igual cuantos estemos en la lucha. Parece que sí que Nakagami puede ser un rival de cara al campeonato, siempre es muy constante y aquí hoy ha volado, hay que ver mañana hasta donde pueden llegar”, en referencia a las Honda.

Durante el entrenamiento de este viernes, Quartararo pudo seguir tanto a Mir como a Rins, buscando entender quizá el potencial de la Suzuki.

“No creo que haya buscado las ruedas, creo que se las ha encontrado y seguramente se habrá aprovechado para mejorar sus tiempos, o quizá no. Es lo más normal seguir a un rival para ver cuáles son sus cartas. Personalmente, me he parado porque no quiero mostrar mis cartas, ni él tampoco querrá enseñarme las suyas”.

Sobre cuál fue, exactamente, el problema del domingo, Mir lo explicó.

“Lo que no puede pasar es que volvamos a tener el mismo problema en el tren delantero, eso me penalizó todas mis opciones para la victoria, es lo que estoy tratando de mejorar. Eso y el ritmo, porque todo el mundo va a mejorar. Tenemos que ir más rápido pero sin romper la goma”.

“El neumático de delante falló, pero tenemos que estar seguros de que no sea por el setting. No es que Michelin me diera una goma que no funcionara bien”, aclaró, y descartó que fuera un problema de presión de aire, como le pasó a Fabio.

“No va por la presión. Con el setting que llevo la moto usa más la parte delantera izquierda que, por ejemplo, en la moto de Alex [Rins], que no se le rompió”.

“Hemos trabajado con dos setting diferentes, con el de la carrera y otro que no pide tanto al neumático delantero, un poco diferente. Con los dos he ido rápido, hay que entender porque se rompió el neumático, si hay más consumo con un setting que con el otro. El equipo está trabajando en ello, las sensaciones son buenas pero hay que estar seguros de que el neumático no se rompe”, de cara a la carrera.

