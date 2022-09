Mir: Llegar a Honda en este momento es un desafío

No había aparecido públicamente Joan Mir desde que Honda anunció que será el nuevo compañero de Marc Márquez en el equipo oficial Repsol Honda en 2023. El mallorquín se lesionó en la primera vuelta de la carrera del Red Bull Ring y tras perderse el fin de semana y los test en Misano, volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Aragón.

Este jueves por la mañana, el corredor de Suzuki pasó una revisión médica en la que le dieron el apto para salir, este viernes, al FP1.

"Me han hecho correr a la pata coja en una habitación, así que tengo el pie un poco hinchado", dijo entre risas Joan Mir para certificar que había pasado satisfactoriamente las pruebas a las que le habían sometido en la clínica del circuito.

"Me encuentro bien, no estoy al cien por cien, sé que me va a doler, pero es lo que hay, no quería perderme dos carreras. La clave será recuperar bien, hielo y que no se inflame el pie. A partir de aquí, intentar ponerme a sitio lo antes posible en el FP1, es importante tras perderme un fin de semana y dos días de test", en referencia a Misano.

Durante la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Aragón, Mir se cruzó con algunos miembros de HRC, la que será su nueva casa a partir de 2023, y de ello le preguntaron reiteradamente, como no podía ser de otra manera.

"Hay que ser educados y saludar", dijo. "Estoy muy contento por el anuncio finalmente, porque llevaba muchas carreras que me preguntaban por el futuro, poder tenerlo ya confirmado me alivia un poco, aunque ahora mi preguntarán por otras cosas", añadió.

"No llego en el mejor momento de Honda y todos lo sabemos, pero también sabemos qué fábrica es y el potencial que pueden tener, así que llegar en este momento y de esta manera lo convierte en un reto y le da mayor interés que haberlo hecho en un momento bueno, como han tenido en el pasado", valoró.

"Ahora intentaré acabar la temporada de la mejor manera posible con Suzuki y después tenemos un desafío por delante muy bonito".

Mir admitió que ya había intercambiado unas primeras palabras con el que será su nuevo compañero de equipo, Marc Márquez.

"Coincidimos entrenando a principios de semana aquí mismo (MotorLand), y me dio la bienvenida, solo hemos hablado de eso".

No es una misión fácil, solo repasando el último año de Dani Pedrosa, el paso de Jorge Lorenzo o ahora, más recientemente, Pol Espargaró, el asiento de la Honda parece un caballo de tortura.

"El desafío motiva, no asusta. Está claro que la dificultad del resto es lo que lo hace interesante. Creo que cuando llegué a Suzuki tampoco era un momento buenísimo para ellos, era un proyecto a largo plazo y lo sacamos adelante entre todos. Vengo de un equipo que hemos luchado y lo hemos logrado, no veo porque no vamos a hacer buenos resultados con ellos", dijo antes de advertir, casi suplicar, que cesaran las preguntas sobre su nuevo equipo.

"Ni se me permite por contrato hablar mucho del tema Honda ni creo que éticamente sea lo correcto", trató de zanjar antes de que volvieran a insistirle en los mismo, no en vano llevar los colores de Honda en motociclismo es el sueño de cualquier piloto.

"No me puedo meter en líos, ahora mismo expresar sentimientos me puede crear un problema", advirtió.

Lo que sí apuntó Mir es que "todo lo que pueda mejorar Marc Márquez la moto este año me va a ir divinamente. Luego, cuando llegue yo ya pensaremos si hay que cambiar algo", en referencia a su modo de conducir.

El de Mallorca mostró una gran profesionalidad y respeto hacia un equipo, Suzuki, que a final de temporada dará un portazo y se irá del Mundial de MotoGP por donde vino. Pese a ello, Joan quiere acabar de la mejor manera posible.

"Es difícil tener motivaciones en esta parte final de la temporada, llevamos un año complicado y ahora una lesión jodida, no ha sido nada pero me ha hecho parar de golpe. Pero también creo que trabajar, recuperarme durante estas dos semanas, me ha dado como hambre para llegar aquí y hacerlo bien, me ha motivado, algo que necesitaba porque no estamos en el mejor momento, ni de Suzuki ni el mio propio. Me hace especial ilusión hacer buenos resultados, acabar con buen estado de ánimo, sobre todo para mi".

Campeón en 2020, Mir no tiene un favorito claro al título este año. "No tengo preferencias, pero veo cómo está llegando Pecco Bagnaia en las últimas carreras, también veo que Fabio Quartararo siempre está ahí, y que Aleix Espargaró no ha tenido los mejores circuitos para él en las últimas carreras. Pero Pecco viene muy fuerte y Fabio deberá gestionarlo y parar un poco esa racha, porque si no tienen las de ganar los de rojo", en referencia a Ducati.