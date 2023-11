Mir: Honda ha traído por fin algo que ha funcionado

Con la marcha de Marc Márquez, el campeón del mundo de 2020 se queda como cabeza visible del proyecto HRC en MotoGP al frente del desarrollo de la RC213V con la que Honda espera salir del pozo. Las primeras impresiones de Joan Mir, tras la jornada de ensayos oficiales de este martes en Valencia, fueron prometedoras.

"Estoy bastante contento, es la primera vez en un test que realmente han traído algo que ha funcionado", soltó el mallorquín, que se lesionó el viernes del gran premio y no pudo competir el resto del fin de semana.

"Me he encontrado bastante bien todo el día, ha sido un reto, el viernes después de la caída pensaba que no iba a poder hacer hoy el test. Ir mejorando un poco cada día me ha costado y coger sensaciones tras no correr el fin de semana era difícil. Pero me he puesto rápidamente en los tiempos y esta moto parece que funciona mejor. Hemos hecho muy buen ritmo en todas las salidas que hemos hecho, a cada salida mejoraba. Hemos probado muchas cosas y no nos ha dado tiempo a poner los neumáticos blandos para atacar el tiempo, pero estoy muy contento. El potencial es otro", resumió.

Al margen de la nueva aerodinámica, estéticamente la nueva Honda parece más larga que la de este año.

"Es más larga y también pesa menos, esa es la realidad. Es un primer paso para tener una moto competitiva, aún falta pero es un buen paso, los tiempos eran otros. La pista no estaba muy bien, por la tarde ha habido un momento que no había viento pero justo entonces estábamos en el box, ha faltado eso, tener un rato la pista en buenas condiciones y poder hacer vueltas. Al final faltaban 15 minutos, pero no hacía falta jugársela. Hoy estoy feliz".

"El motor no es fantástico, no es lo mejor que han traído, es una de las cosas que para el test de Sepang deben mejorar, pero estoy contento en general".

Siendo una mejora general, se le pidió a Mir que concretara en que puntos se había avanzado.

"El agarre es mejor, hemos sufrido mucho ahí y eso es un avance claro. Luego también el tema del manejo de la moto, es bastante más fácil porque pesa menos. Se ha convertido en una moto más fácil de llevar. El carácter del motor es un poco el mismo y eso hay que seguir trabajando".

"Cuando ya estas en los tiempos y ves que solo necesitas mejorar una o dos décimas ya partes de otro punto y eso me hace estar muy feliz".

Tras el fiasco del test de Misano, Mir se congratulaba de la capacidad de reacción de Honda.

"Está claro que esta gente sabe hacer motos, creo que es solo cuestión de tiempo que traigan algo que realmente funcione y a partir de ahí mejorar. La moto que hoy he llevado es un buen punto de partida para hacer cosas buenas el año que viene, necesitamos dar otro paso pero viendo lo que he visto hoy estoy seguro de que lo harán".

Al final, Mir afrontará al temporada 2024 con la tripulación de Marc Márquez, encabezada por el ingeniero de pista Santi Hernández, una iniciativa que no queda claro de quién ha partido.

"Esa respuesta no te la voy a dar. Pero sí que te digo que se ha planteado la oportunidad para hacerlo y no me lo pensé. Estoy muy contento con el movimiento que he hecho, hoy he podido ver el box una armonía que me ha gustado, he disfrutado de hacer el test y me ha gustado mucho cómo ha trabajado el equipo".

Como no podía ser de otra manera, le han preguntado a Mir por el debut de Marc Márquez con la Ducati.

"No me ha sorprendido, ha cogido una moto completamente evolucionado y nadie duda del talento y la capacidad que tiene Marc para ser rápido. No creo que haya enseñado todas las cartas".

También fue rápido el nuevo compañero de Mir, el italiano Luca Marini, de hecho fue más rápido que el propio corredor mallorquín.

"Ha ido bien, ha puesto gomas como un loco al final del entrenamiento, pero ha hecho un buen debut, necesito un piloto rápido al lado", zanjó un Mir que espera haber cogido los galones de mando en Honda. "Te lo diré en Sepang, cuando vea que me han hecho caso y traen lo que les he pedido. Pero la sensación es de que sí, que he cogido los galones".