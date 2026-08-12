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Declaraciones
MotoGP GP de Gran Bretaña

Mir, embestido por Rins en Silverstone: “Fue un poco caótico”

Joan Mir sufrió su sexta caída del año en la carrera principal de Silverstone después de ser embestido por Álex Rins.

Vincent Lalanne-Sicaud Oriol Puigdemont
Publicado:
Joan Mir, Honda HRC

El GP de Gran Bretaña vio a Joan Mir abandonar por séptima vez en 12 carreras dominicales este año, y la sexta tras una caída. Pero esta vez, el mallorquín no tuvo ninguna responsabilidad en el incidente, ya que fue golpeado por su antiguo compañero de equipo en Suzuki, Álex Rins, en la curva Luffield en la primera vuelta.

"No he visto las imágenes del helicóptero, pero fue raro, muy raro", comentó Mir ante la prensa internacional, entre ella Motorsport.com. "Sentí un golpe en la parte trasera y otro en la delantera. Después, resbalé y me caí."

"No critico a nadie porque creo que fue un poco caótico al principio. Intenté mantener la calma porque el neumático medio exige ser un poco prudente, sobre todo en las dos primeras vueltas. Fue mala suerte."

Al caer, Joan Mir se llevó consigo a Álex Rins, y ambos abandonaron. Rins considera que no podía evitar a Mir. "Es una pena concluir el fin de semana así, con una caída", declaró el piloto de Yamaha. "No pude evitar a Joan y me caí inmediatamente."

Un sprint alentador pero insuficiente

Joan Mir fue el piloto de Honda más competitivo en Silverstone, pero tenía pocas esperanzas de brillar en carrera: "El rendimiento no era muy bueno. Pude defenderme en el sprint, pero esta carrera se presentaba difícil para nosotros."

El sábado fue, en efecto, alentador para Mir, aunque sin dejarlo plenamente satisfecho. Logró meterse en la Q2 ya el viernes, pero solo consiguió la 12ª posición en la parrilla. El mallorquín estimaba que habría podido ganar "dos o tres posiciones" si no hubiera abandonado una vuelta en vano, al pensar que un panel mostraba una bandera amarilla.

Joan Mir fue séptimo el sábado en la carrera sprint.

Joan Mir fue séptimo el sábado en la carrera sprint.

Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Durante el sprint, ganó tres posiciones en la salida y pronto sintió importantes vibraciones, pero no intentó compensarlas exigiendo demasiado a su neumático trasero, lo que le permitió mantener un buen ritmo hasta el final. Así adelantó a Franco Morbidelli y luego a Marc Márquez para ocupar la séptima posición.

"La carrera empezó bien, el ritmo era aceptable. Cuando los demás empezaron a tener degradación, yo tenía un poco más. Pude ganar algunas posiciones gracias a eso. Fue una carrera sólida, pero no el ritmo que quiero ni la velocidad que quiero. Pero no cometí errores y quizá haya que darse por satisfecho con esta carrera."

"Estaba en posición de controlar más o menos", añadió. "En las últimas cinco vueltas, empecé a acercarme a Acosta y Marc. Él sufría y pude conseguir esa séptima posición. Fue una carrera inteligente por mi parte, pero lo máximo que podemos hacer es una séptima posición. No hay motivos para estar orgulloso de esta carrera."

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