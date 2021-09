Mir: Como piloto, valoro el gesto de Aprilia con Viñales

El piloto de Suzuki no ha ganado nunca en el Circuito de las Américas y desde que dio el salto a la clase reina solo ha podido correr una vez en el trazado norteamericano, lo que hace de este fin de semana una cita muy especial para él.

“Tengo ganas de rodar aquí en Austin, tengo una espinita clavada. Siempre he sido rápido en este circuito, pero nunca he recogido un buen resultado”, explicó Mir.

“Seguramente mi mejor carrera aquí fue en Moto2. Me quedé el último y remonte hasta el cuarto puesto adelantando a muchos pilotos. Siempre he sido competitivo, también en 2019 que era mi primer año en MotoGP. Tengo ganas de confirmar aquí el potencial que solemos tener. Tengo ganas de empezar y ver dónde estamos”, añadió.

Para un fin de semana especial, el #36 prepara algo diferente en la decoración de su uniforme.

“Sé que es algo relacionado con el casco y algo más en la moto, pero no sé muy bien lo que es, una pintura y un diseño diferentes. Tengo ganas de ver qué me han preparado. Siempre es un fin de semana especial venir aquí y nunca había preparado nada diferente. Esta vez lo haremos”, develó.

Campeón el año pasado, Mir aseguró tras la carrera de Misano que este año el Mundial estaba ya perdido para él, una situación que puede liberarle de cara a las cuatro últimas carreras del año.

“No me cambia nada, siempre voy carrera a carrera y este año no he gestionado. Siempre me planteo igual los fines de semana, hacer el cien por cien con lo que tengo. La presión nunca ha sido un problema para mí. Lo importante es hacer lo mejor que pueda cada domingo”, se mantuvo en su filosofía habitual.

Una de las noticias del día en el mundo del motor fue el anuncio de que este año, y durante una década, el Circuito de Losail albergará un gran premio de Fórmula 1, lo que es un poco una ‘violación’ de un templo que hasta ahora había sido exclusivo de MotoGP, a parte del perjuicio que supondrá para el asfalto.

“De la única manera que nos puede perjudicar es el asfalto, nada más. Que corran allí los coches se nota mucho y se harán baches con la F1 seguro, porque las curvas de derechas del último sector serán a fondo, también a final de recta. Estamos acostumbrados a llegar allí con un asfalto liso y eso se tendrá que revisar a partir de ahora”, valoró Joan.

Por último, Motorsport.com le pidió a Mir que valorara la decisión tomada por Maverick Viñales de no correr este fin de semana en Austin, pese a viajar hasta los Estados Unidos inicialmente, debido al fuerte golpe que supone para el de Aprilia la reciente muerte de su primo Dean Berta Viñales.

“Como piloto valoro mucho lo que ha hecho Aprilia de dejar un poco de espacio en este aspecto a Maverick. No me imagino por lo que estará pasando él y su familia, pero tener que subirte a una moto en estas circunstancias no es fácil. Los pilotos, entre nosotros, empatizamos mucho cuando pasa algo así, y si es un familiar ya ni me lo imagino. Mucha fuerza para él y espero verle muy pronto con la ilusión de siempre”, valoró la decisión de Aprilia de liberar a Maverick de correr esta carrera.

El de Suzuki abogó por buscar soluciones para que no se repitan accidentes como los vividos por Dean, algo que, sin embargo, pide tiempo y reflexión.

“No sé que pasó exactamente, pero se está viendo que en las categorías pequeñas los pilotos van muy juntos, el rebufo les ayuda y lo buscan para mejorar los tiempos. Esto hace que los grupos sean grandes y si hay una caída haya atropellos. Es complicado en las categorías pequeñas buscar una solución. Una podría ser que las motos fueran más potentes para no necesitar tanto el rebufo, pero eso puede acabar siendo peligroso con corredores tan jóvenes. Ahora mismo no lo sé, hay que valorarlo mucho y pensarlo detenidamente. Nos tenemos que poner todos juntos en este tema”, zanjó el campeón de 2020.

