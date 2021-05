Miller: tal vez no sea el mejor piloto, pero espero seguir así

Miller reconoció haberlo pasado muy mal en el arranque de la temporada por las críticas recibidas ante su falta de rendimiento, pero después de estrenar su casillero de victorias hace quince días en Jerez, el australiano volvió a hacerlo este fin de semana, imponiéndose en el Gran Premio de Francia en una carrera flag to flag y tras tener que cumplir una sanción de doble long lap.

El corredor de Ducati aprovecha el momento dulce que vive ahora y que le ha permitido escalar hasta la cuarta posición del Mundial, a 16 puntos del líder Fabio Quartararo, para reivindicarse.

“Hasta ahora parece que la Ducati es la moto más fuerte en todos los circuitos y en todas las condiciones. Quizá no tengan el piloto más fuerte, pero espero mantenerme en esta misma línea e ir creciendo de cita a cita”, soltó en tono sarcástico el corredor afincado en Andorra.

Antes de imponer un ritmo infernal bajo la lluvia que le llevó a dominar la carrera, Miller tuvo que pasar por el cambio de moto por la lluvia y una doble long lap.

“He llegado al pit lane para hacer el cambio de moto y el viento iba tumbando las vallas, casi me tira de la moto, vi que se caía Alex Rins y aflojé un poco. Ha sido increíble, me siento muy afortunado que en un día como este pueda estar aquí y haber ganado la carrera, porque todo hubiera podido cambiar con la doble long lap y con todo lo que ha sucedido”, explicó.

Una sanción de doble paso por la long lap que el australiano no tenía muy clara.

“Pues no sabía en ese momento muy bien el motivo, no quería creerlo, pero no me pude escapar de ello. Al final me dijeron que fue por exceso de velocidad en el pit lane. Es normal, parece que me multan mucho por eso aquí en Le Mans”, añadió.

Tras el cambio de moto, Miller rápidamente se puso en el grupo de cabeza y las caídas de Marc Márquez y Alex Rins le permitieron colocarse segundo, recortando rápidamente terreno a Quartararo.

“Vi que tenía un poco más de ritmo que Fabio y decidí pasarle, quedarme delante y empujar a tope. Las últimas vueltas fueron muy rápidas, vi que se acercaba Zarco pero esperé hasta el final para cambiar el mapa, porque había que pilotar muy fino con la pista seca y los settings de mojado. Esperé a cuatro vueltas del final porque sabía que él había forzado mucho los neumáticos en la remontada, y sabía que yo tenía un poco más. Hice el cambio de mapa y el resto es historia”, relató.

Pese a las múltiples caídas, al final el australiano demostró que, en carrera, fue el más fuerte.

“Viñales tenía mucho ritmo en seco, empujaba muy fuerte al principio, pero hoy no era su día, lo siento por él. Enhorabuena a Zarco y Quartararo, que han pilotado muy bien. Fabio no es fantástico normalmente en estas condiciones, pero al principio de la carrera empujó muy fuerte, le felicito”.

Tercera victoria para Miller en MotoGP, segunda seguida, algo que no lograba un australiano desde Casey Stoner en 2012.

“¡Waooo! Hace mucho tiempo, era mi debut en el Mundial… me sabe fantástico, siento que tengo mucha suerte de poder estar en esta posición y voy a seguir trabajando para mantener esta misma línea hasta final de temporada”, zanjó el de Townsville.

Las fotos de Jack Miller en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

