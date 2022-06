Miller, de una sanción a obtener el podio en Alemania

Con una penalización de vuelta larga a la espalda, Jack Miller comenzó la décima carrera del año repleto de motivación para enfrentar un domingo en una pista no del todo favorable para Ducati. Sin embargo, el historial del garaje rojo cambió por competo cuando su piloto titular cruzó la bandera ajedrezada como el tercero más rápido.

"Ha sido una carrera muy larga. El calor que se genera en estas motos es impresionante", introdujo el australiano durante el Gran Premio de Alemania. "Me he sentido bien, he sido capaz de atacar en la frenada".

"He recuperado la confianza, el nivel de grip era muy bajo, había poco agarre, sobre todo al comienzo", completó Miller tras concluir.

La long lap, recibida tras caer en el FP4 mientras ondeaba la bandera amarilla, no impidió que el australiano fijara el tercer puesto en la cita alemana. Satisfecho con su podio, el australiano repasó los momentos más críticos de la carrera.

"No tuve la mejor salida. Casi me caigo en la long lap, había piedras en el asfalto, y las pasé por encima pero no perdí mucho tiempo. Probablemente fue uno de los momentos más peligrosos de la carrera. Había grava, piedras y casi pierdo el tren delantero".

"No perdí demasiado tiempo y me sentía bien de ritmo" explicó Miller sobre el cumplimiento de la sanción. "Gestioné mi tiempo y estuve bastante detrás de Aleix [Espargaró], pero solo le pude adelantar cuando cometió un error. Lo siento por Pecco [Bagnaia], no ha hecho nada mal, había poco agarre y se cayó", expresó respecto a su compañero de equipo.

Este se trata del tercer podio de Miller, el más difícil para el piloto oficial de Ducati.

"Ha sido [una carrera] muy física. La verdad es que podemos estar todos de acuerdo que ha sido la carrera más física del año".