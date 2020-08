Miller: "No me di cuenta que Oliveira estaba tan cerca"

Miller lideró la segunda salida en Austria, y aunque se vio superado por Pol Espargaró en las últimas vueltas, logró llegar suficientemente cerca del español al final para atacarle y pasarlo. En la última curva tuvo que luchar con el español y en el envite, Miguel Oliveira se aprovechó y los pasó a ambos.

El australiano volvió a subir al podio, algo meritorio tras la lesión en el hombro del día anterior, cuando sufrió una caída en el último libre.

“El objetivo era no pensar demasiado en eso, y hoy ha sido un día realmente especial. Lo siento muchísimo por Joan Mir, en la primera carrera iba pilotando como un campeón, no podía seguirle, físicamente no pude y se escapó. Hubiera ganado esta carrera, lo lamento por él”, dijo muy deportivamente el australiano.

“También quiero dar las gracias a los médicos por ayudarme a poder tomar la salida, estuvimos hasta las 11 de la noche trabajando en mi hombro lesionado, hoy me levanté a las 7 de la mañana para hacer una resonancia y sin todo el personal médico no lo hubiera logrado”, explicó.

Miller tenía la victoria muy cerca, pero le sorprendió Oliveira.

“No le esperaba, no me di cuenta de que estuviera tan cerca, esperaba luchar con Pol. Me quedé en shock cuando vi que me pasaba. Enhorabuena a Tech3, les ha salido bien el cambio”, en referencia a que pasaron de usar Yamaha a KTM hace dos años.

Dos podios consecutivos es una excelente carta de presentación para Jack.

“Además en seco, dos podios consecutivos, es un buen resultado”, atajó.

Unos buenos resultados que llegan tras confirmarse que será piloto oficial Ducati en 2021.

“No ha habido un cambio mental. Cuanto más corres, más confías en ti, en tu instinto y tienes menos dudas mentales. En Spielberg el año pasado no sabía si iba a tener contrato en 2020, y ahora mira el tema. La tranquilidad te permite poder pilotar mejor”, aseguró.

Las fotos de Jack Miller en el Red Bull Ring