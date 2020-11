Miller: El mundial de constructores es importante para Ducati

Ducati y Suzuki se juegan este domingo el campeonato de constructores, un título secundario pero al que las marcas otorgan bastante valor. Japoneses e italianos llegan empatados a puntos a la última carrera y quien clasifique una moto por delante se llevará la corona.

Los de Borgo Panigale parten con cierta ventaja, ya que cuentan con seis motos por dos de los de Hamamatsu. Además, dos Desmosedici se clasificaron en el top 7 de la parrilla de Portugal, mientras que Alex Rins, décimo, fue el mejor de los nipones.

Jack Miller, que partirá tercero en Portimao, ha acariciado dos veces la victoria esta temporada, la última la semana pasada en el Gran Premio de Valencia cuando Franco Morbidelli le batió en un mano a mano hasta la última curva. Este domingo espera tener una nueva oportunidad de ganar, en la que será su última carrera con el equipo satélite Pramac antes de dar el salto al oficial.

Sin embargo, ni el hecho de que Ducati se esté jugando el campeonato de constructores va a hacer que el de Townsville tome menos riesgos.

"Si podemos ganar, por qué no?", se pregunta Miller. "Sé que el campeonato de constructores es importante para Ducati, pero yo quiero conseguir una victoria para Pramac y no me quedan muchas posibilidades. El Mundial no me privará de arriesgar para tratar de conseguir la victoria. Mi objetivo es avanzar el máximo en el campeonato y lo mejor para ello es conseguir la victoria”.

El australiano partirá por detrás de Miguel Oliveira y Morbidelli, precisamente los dos pilotos que le han privado de ganar este año.

“Esta vez espero ser yo quien se imponga. En Valencia es complicado adelantar, pero aquí lo es más. Eso te puede crear problemas, como en Austria, cuando Miguel, llegando tercero, nos pasó a Pol y a mí en la línea de meta”, recordó.

De cara a la carrera, Miller se muestra confiado en sus posibilidades.

"Me he sentido bien desde el comienzo. La pole hubiera estado muy bien, pero la primera fila es clave en MotoGP. Te facilita mucho las cosas para el domingo. Tengo ganas de que llegue la carrera, tuvimos aquí un test, pero estas sesiones de 70 minutos y un neumático extra para probar, nos ha mantenido muy ocupados. Pero me siento muy confiado de cara a la carrera, no super confiado, porque hay rivales con mucho ritmo. A mí me preocupan un poco las últimas vueltas, hay caída del neumático y me gustaría evitarlo con estos cambios de rasante tan pronunciados. A veces el difícil parar la moto. Llegar con goma al final será muy importante”, comenta.

“Como los otros pilotos, después de las sesiones tienes las hojas de tiempos y ves los neumáticos que usan el resto, pero esta vez hay dos duros traseros y no sabemos cuál de ellos han usado. A veces lo miro. Normalmente KTM usa uno más duro, Suzuki tira más para el blando trasero, Ducati este año hemos optado más por blandos. También influye salir más adelante con aire fresco o con tráfico”, explica.

Por último, Jack Miller tuvo palabras hacia Cal Crutchlow, que disputará su última carrera y con quien mantiene una buena relación.

“No creo que vaya a ser la última vez que veo a Cal, pero sí la última como piloto en el Mundial. Ha sido fantástico salir con él, quería tocarle en el hombro y ha hecho una de sus mejores qualys. Ha sido fantástico”, finalizó.

