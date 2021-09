Michelin niega un trato mejor para Quartararo

Los neumáticos fueron uno de los temas calientes en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. Después de la carrera, varios pilotos señalaron con el dedo a Michelin, acusándole de causar su debacle. Joan Mir y Pecco Bagnaia perdieron agarre trasero y posiciones, mientras que su rival por el título y líder del campeonato, Fabio Quartararo, consiguió su quinta victoria de la temporada.

Incluso Valentino Rossi, que estaba teniendo el mejor fin de semana en 2021, se vio afectado por el neumático trasero, que le hizo caer de la octava posición en la parrilla, hasta terminar 18º y penúltimo, solo por delante de su compañero debutante, Jake Dixon.

Michelin no ha perdido el tiempo para tratar de explicar lo sucedido en la pista británica. El responsable de la marca en el campeonato, Piero Taramasso, admitió que pasó algo inesperado durante la carrera que causó estas situaciones.

"No me gusta hablar en caliente, porque es algo que a menudo te lleva por el mal camino. Ha pasado un día desde que volvimos a la fábrica, pero en general hemos notado un mayor desgaste el domingo que el resto del fin de semana, tanto en los neumáticos delanteros como en los traseros. Eso es lo que provocó la caída del rendimiento de los neumáticos. Lo estimamos a partir de la vuelta 10, pero en realidad llegó mucho antes porque algunos pilotos lo sintieron después de cinco o seis vueltas", explicó Taramasso a Motorsport.com.

"Silverstone es un circuito que exige mucho a los neumáticos y la constancia en el rendimiento siempre ha sido una de las dificultades a las que nos hemos enfrentado allí. No habíamos venido a esta pista en dos años y volvimos con la nueva carcasa introducida en 2020, que aún no habíamos tenido la oportunidad de probar allí. Este desgaste, que en algunos casos fue un poco irregular, lo encontramos en algunos pilotos y en otros no. No está relacionado con el tipo de moto, porque los seis fabricantes acabaron en las seis primeras posiciones", añadió.

Taramasso también prometió que la empresa francesa hará todo lo posible para intentar prever más situaciones de este tipo, y añadió que la investigación sobre lo ocurrido seguirá adelante para intentar dar respuestas a los pilotos.

"Está claro que tenemos que mejorar en el aspecto de predecir lo que puede ocurrir en la carrera si cambia la temperatura, si el ritmo es más rápido o más lento o si se cambia un compuesto en el último momento en la parrilla. Tenemos que trabajar mejor, sobre todo en el FP4, con el depósito lleno de combustible, y hacer el mayor número de vueltas consecutivas posible. Sabemos que no es fácil, porque los tiempos siempre son ajustados, pero tenemos ideas para mejorar en este aspecto y evitar tomar decisiones equivocadas".

"Estas son las primeras valoraciones que hemos podido hacer, pero seguiremos investigando para ver cuáles pueden ser las causas que han llevado a esta situación. Hay muchas cosas que podemos comprobar, y los equipos también nos ayudan mucho porque nos dan sus datos. Cuando tengamos una idea más clara, podremos dar respuestas a los pilotos que nos pidan explicaciones, pero queremos hacerlo aportando datos objetivos".

Por último, Taramasso también quiso aclarar algunas cuestiones que se habían planteado tras la carrera, como el posible favoritismo hacia determinados pilotos o la reducción del presupuesto que pone a disposición Michelin. Rumores que ha querido desmentir con firmeza.

"Cuando pasan estas cosas siempre hay muchas fantasías en el paddock, como la de que estas cosas nunca le pasan a Quartararo porque es francés y sus neumáticos siempre son buenos. Es imposible favorecer a un piloto o desfavorecer a otro, porque durante varias temporadas ha habido una especie de sorteo y los neumáticos se han asignado al azar", apuntó.

"También he escuchado que ha habido una disminución del presupuesto por parte de Michelin, pero esto también es muy erróneo, porque afortunadamente nuestra empresa ha gestionado muy bien la crisis de la COVID-19 y está saneada; la gestión ha sido ejemplar. No hemos tenido ningún recorte presupuestario y, de hecho, tenemos toda la tecnología a nuestra disposición para tratar de entender lo que está causando todos estos cambios repentinos y volver a ver buenas carreras, sin las quejas de los pilotos", concluyó.