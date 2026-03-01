Ir al contenido principal

MotoGP GP de Tailandia

Michelin explica el pinchazo de Marc Márquez en el GP de Tailandia

Michelin atribuye el abandono de Marc Márquez en el Gran Premio de Tailandia a un contacto demasiado fuerte con un piano.

Léna Buffa
Edited:
Marc Márquez, Ducati Team

Los pinchazos son raros en MotoGP, sin embargo, después del sufrido por Pecco Bagnaia el año pasado en Malasia, fue Marc Márquez quien se vio obligado a abandonar este domingo en el Gran Premio de Tailandia, con un neumático pinchado.

El piloto de Ducati se detuvo repentinamente en la vuelta 21 de la carrera, con el neumático trasero destalonado después de que su moto lo sacudiera violentamente al pasar por un piano a 170 km/h. Las imágenes mostraron de inmediato que la llanta estaba doblada y, según los primeros elementos proporcionados por el fabricante, fue efectivamente ese golpe en la rueda el origen del pinchazo.

"Es correcto, eso es lo que nos dijo Marc", confirmó Piero Taramasso, responsable de dos ruedas en Michelin Motorsport, consultado al término de la carrera por Canal+. "Dijo: 'el único error que cometí fue que me fui ancho'. Golpeó el piano, la rueda se dobló, entonces salió el aire y el neumático se destalonó."

 

Márquez había parecido algo rezagado hasta ese momento de la carrera, pero ocupaba la cuarta posición y todavía tenía el podio en la mira. "Es una pena para él porque en ese momento era el más rápido en pista", subrayó Piero Taramasso.

El responsable italiano también señaló las condiciones extremas de este Gran Premio de Tailandia, para el cual se registraron 55°C en el asfalto durante la carrera y 35°C en el aire. Lo vinculó con el problema que afectó a Jorge Martín durante el sprint, ya que el español fue inicialmente puesto bajo investigación por presión demasiado baja antes de ser exonerado.

"Durante todo el fin de semana tuvimos este problema, tuvimos muchas ruedas que volvían dobladas bajo nuestra carpa de montaje, porque hacía mucho calor. El material está realmente blando y los pianos son muy agresivos."

"Por ejemplo, la pérdida de presión de Jorge Martín ayer en la parte delantera es lo mismo: tomó un piano, lo tocó, la rueda delantera se dobló y el aire salió. Jorge tuvo una fuga lenta y Marc se destalonó porque perdió el aire de golpe."

Información adicional por Vincent Lalanne-Sicaud

