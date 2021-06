Viñales contra Yamaha: "Nadie me sabe decir qué pasa"

Las prestaciones del de Yamaha este fin de semana en Alemania, donde hace dos años, la última vez que se corrió aquí, hizo podio, no se ajustan ni al nivel del piloto ni al de la montura.Una situación absolutamente anómala pero que, lamentablemente, ya no causa una gran extrañeza.

Maverick Viñales, que en Sachsenring cruzó la meta el último, el peor resultado de su vida en MotoGP, se cansa de la falta de respuestas que recibe de Yamaha y de tener que recurrir permanentemente a la puesta a punto de Fabio Quartararo.

Al final de la carrera le preguntaron al español qué había pasado para completar un fin de semana tan negativo.

“Yo también me pregunto qué pasa. Nadie me sabe decir qué pasa. Estuve 15 vueltas detrás de Marini y Bastianini sin poder adelantarles, porque esa moto (Ducati) tiene mucha más potencia”, dijo Mack.

A Viñales le cambiaron el jefe de mecánicos, despidiendo a Esteban García, su hombre de confianza, y colocando al veterano ex de Rossi, Silvano Galbusera, hace dos semanas.

“Nadie me dice qué pasa. Seguimos trabajando y ahora vamos a Assen, donde teóricamente esta moto (Yamaha) funciona bien”, se encogió de hombros.

“No sé qué pasará en Assen, es muy difícil de decir. Haré lo mismo que aquí. Sé que mi trabajo es recoger datos; es triste pero es lo que hay”, expresó con frustración.

“Siempre tengo el mismo problema, patino mucho la rueda trasera. Sí que es verdad que estamos trabajando, pero no hay solución. Hago de todo, pero han pasado ya seis carreras y el resultado es siempre el mismo”, se quejó.

La relación entre Maverick y Yamaha, donde ven en Quartararo su gran oportunidad de recuperar la corona que no ganan desde 2015, se ha difuminado.

“Es un ‘no sé’ constante (la respuesta que recibe). Lo que más me frustra es no tener respuestas a por qué no tengo agarre”.

“Tengo muchas ganas de irme a casa; ya las tenía ayer y anteayer. Es complicado porque en la pista ves cómo van los demás, y cómo vas tu”.

Viñales cree que en Yamaha no le prestan la atención que merece como piloto.

“Cada piloto tiene que llevar su puesta a punto. No puede ser que lleve dos años usando la puesta a punto de mi rival. Cada piloto tiene su estilo, y cada día me están enseñando a pilotar: coge el freno, deja el freno. Abre el gas, cierra el gas. Tengo que tirar de paciencia. No quiero usar la puesta a punto de Fabio porque no conduzco como él, y a mí eso no me funciona. Quiero que me hagan una moto para mí. No quiero estar usando la puesta a punto de los demás cada día”, explotó el de Roses.

“No estoy aquí para coger datos ni para hacer de piloto de pruebas. Esto ya empieza a parecer una falta de respeto. Con la puesta a punto de otro no creo que pueda ganar. Desde Portugal que estoy recopilando información”, lanzó a Yamaha.

Las fotos de la temporada 2021 de Maverick Viñales en MotoGP

