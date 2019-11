Viñales: "Lucharé con lo que tengo hasta la última vuelta"

Motegi.- Viñales fue el segundo más rápido el viernes en condiciones de seco (1:45.085), pero en condiciones más complicadas este sábado no pudo rodar a la misma velocidad (1:46.090) y solo pudo ser el cuarto mejor en la Q2, por lo que deberá salir desde la segunda fila de la parrilla, por detrás de Marc Márquez y de las dos Yamaha del equipo Petronas de Franco Morbidelli y Fabio Quartararo.

“Estoy muy contento, siempre hemos sufrido mucho en estas condiciones (mixtas), nunca he sido muy rápido pero hoy me he sentido muy bien, muy cómodo. Sobre todo en condiciones mixtas con gomas de mojado me he encontrado muy bien, como en Aragón, así que satisfecho, también del FP3 que ha sido en mojado. Sólo queda mejorar, así que muy bien”, valoró Maverick tras la Q2.

En principio, las condiciones para este domingo serán de seco, por lo que Viñales tiene la velocidad y el ritmo que ya exhibió el viernes.

“Era muy importante estar en primera o segunda línea de parrilla, hemos conseguido estar primeros de la segunda, así que ya es un paso de cara a la carrera”.

Partiendo de esa posición en parrilla y con las prestaciones del viernes, le preguntaron si era suficiente para aspirar a la victoria.

“Vamos a intentarlo, lucharé con lo que tenemos hasta la últimas vuelta”.

Como el mismo el español ha reconocido, en los últimos años, sobre todo tras su llegada a Yamaha, las condiciones de mojado no le habían ido nada bien.

“La verdad es que fue muy bien por la mañana en mojado, me faltaba un poco en algunos aspectos, pero de pilotaje mucho mejor, mucha más confianza, sobre todo en el tren trasero, y bastante mejor que otros años”, dijo.

Motegi es un circuito muy exigente con los frenos por las grandes aceleraciones y frenadas que tiene, lo que ha llevado a algunos pilotos a quejarse de sobrecalentamiento.

“De momento, no he tenido problemas, incluso en mojado los he notado un poco fríos, veremos pero en carrera aquí, con el rebufo, se sufre un poco siempre en ese aspecto”.

Una vez más las Yamaha satélite fueron rapidísimas, pero tres Yamaha en las cuatro primeras posiciones es un dato positivo.

“Estamos dando un salto adelante, contento de que Morbidelli esté yendo rápido, eso son más datos y más opciones. Pero ya digo, estoy feliz y contento de poder ser cuarto en unas condiciones en las que a mí siempre me ha costado y que estamos mejorando mucho. En el FP4 cuando puse los slicks ya me encontré mucho mejor que en otras ocasiones”, finalizó Viñales.