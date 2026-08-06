Jorge Martín: "¡No entiendo por qué lidero el campeonato!"
Aunque Jorge Martín sea líder del campeonato, actualmente se ve "lejos" de la verdadera lucha por el título, debido a las dificultades para sacar partido a su Aprilia. Quiere dejar de experimentar a partir del Gran Premio de Gran Bretaña.
Jorge Martín pasó el parón veraniego de MotoGP al frente del campeonato, pero sin considerarse ni por un instante superior a sus rivales. El madrileño incluso concluyó la primera mitad de la temporada con cierta confusión, con dificultades para sacar lo mejor de una Aprilia que, sin embargo, hace brillar a los distintos representantes de la marca.
Tras su temporada 2025 de pesadilla, marcada por numerosas lesiones, Martín empezó bien el campeonato, pero perdió el hilo tras su victoria en Le Mans. Ahora quiere volver a unos reglajes más familiares, aunque reconoce que no tiene plena confianza en la Aprilia.
Al llegar a Silverstone, donde la temporada retoma su curso este fin de semana, el campeón del mundo de 2024 hizo balance ante los medios, entre ellos Motorsport.com, de lo que le falta para considerarse realmente en la lucha que actualmente mantiene.
¿Tienes más confianza que cuando te fuiste de Sachsenring?
Creo que realmente entendemos cosas en los días difíciles. Tuvimos muy buena información en la primera mitad de la temporada. Creo que después de Barcelona perdimos un poco el rumbo porque me caí siete veces. Eso hace perder confianza.
Empezamos a modificar mucho la moto y eso no me ayudó. Creo que entendimos cómo era rápido, cuál era la combinación en los reglajes. Creo que todo está más claro para la segunda mitad de la temporada.
Pero aun así eres el líder del campeonato…
Es una locura. ¡No entiendo por qué lidero el campeonato! He hecho cosas muy buenas, ya no sé cuántos podios, cinco, muchos podios también en sprint. Pero hubo otras carreras en las que estuve realmente retrasado, con algunas long-laps y muy malos resultados. Pero siempre termino las carreras, siempre sumo puntos, y por eso lidero.
Sin embargo, siento que mis rivales son más fuertes que yo en este momento. Tengo que seguir progresando, ese es mi objetivo, y si consigo encontrar mi velocidad, podré estar en la lucha. Pero actualmente estoy lejos.
Jorge Martín, Aprilia
Photo by: Michal Cizek / AFP via Getty Images
¿Es una cuestión de confianza?
Sí, es una cuestión de entender la moto, de entender qué necesito en la moto para ser rápido. Cuando tengo confianza y tengo velocidad, puedo pelear por la victoria. Si no, estoy lejos.
Puedo ser mucho más rápido.
¿Cuál es tu verdadera posición actualmente?
Mis actuaciones me han llevado al primer puesto. ¡Creo que son los demás los que tienen que ver qué hacen mal! En lo que a mí respecta, la moto me parece realmente nueva, el equipo es casi nuevo para mí. No corrí el año pasado. Ya lo estoy haciendo mucho mejor de lo que esperaba. Pero puedo ser mucho más rápido. Creo que no necesito explicarle mi potencial a nadie, pero siento que necesito más confianza.
¿Cómo percibes tu ventaja en el campeonato?
Sinceramente, ni siquiera sé cuántos puntos tengo. Honestamente, no pensé en la moto durante el parón veraniego, desconecté por completo. No sé quién es segundo, quién es tercero. Realmente no me importa. Me concentro en pilotar. Si tengo la oportunidad de estar en la lucha al final de la temporada, lo intentaré.
Jorge Martín lidera el campeonato de MotoGP.
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
¿Cómo perdiste el rumbo después de Le Mans?
Creo que Barcelona aportó confusión – no Barcelona, sino lo que vino después. Terminé segundo en Mugello, pero no estaba allí. Empezamos a cambiar cosas para ser más rápidos, pero me volví más lento. Creo que vamos a volver a nuestra base y creo que eso funcionará.
Vemos que las otras Aprilia son súper fuertes. Me falta algo.
¿Cómo mejorar tu integración en el equipo?
Creo que es un conjunto. Pasamos cuatro años en Pramac con mi jefe de mecánicos, Daniele [Romagnoli]. Sabemos que cuando la moto hace esto, hay que hacer aquello. Y ahora, cuando la moto hace una cosa, a veces probamos cosas diferentes. A veces funciona, a veces no. Por eso hacen falta más días, más información. Me encantaría tener un test, pero no tenemos tiempo. Hay que probar muchas cosas, para nuevas piezas, el viernes. Usamos los viernes como tests para intentar mejorar nuestro paquete.
Físicamente, ¿has recuperado tu nivel?
Cuando entreno, me siento a mi mejor nivel, así que eso no es lo que afecta a mi velocidad. Creo que algo no funciona en la moto para mí, porque vemos que las otras Aprilia son súper fuertes. Me falta algo. Tengo mucha confianza en mí mismo, solo necesito tiempo para entender cuál es el mejor paquete, ¡y luego ir a por ello!
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