Martín muestra su enojo por quedar fuera del equipo Ducati

El piloto de Pramac hizo este jueves en la previa del Gran Premio de Misano su primera aparición pública tras conocerse, el pasado viernes, la decisión de Ducati que el elegido para acompañar a Pecco Bagnaia en el equipo oficial en 2023 era Enea Bastianini, dejando a Jorge Martín en su actual equipo para, al menos, la próxima temporada.

La noticia fue un golpe para el madrileño, que esperaba ser el elegido, pese a que reconoció que Enea “merecía igual que yo el puesto”, después de que el italiano ganara tres de las siete primeras carreras del año.

“No es buena la guerra que se creó entre Enea y yo. No es bueno para los pilotos porque puede no dejarte rendir al 100%. A principios de año, Ducati me preguntó sobre la posibilidad de pasar a ser piloto oficial, pero entonces sufrí algunas caídas y seguramente los jefes perdieron algo de confianza”, resumió.

Martín aseguró a motorsport.com que se enteró de la decisión pocos minutos antes de hacerse pública.

“Me enteré el mismo viernes, me llamó mi representante para decírmelo. Las opciones eran 50/50 y al final fue que no. Estar en Pramac tiene mil cosas positivas también, estar en el equipo oficial eran más los colores y la ilusión, pero estar en mi actual equipo me permite tener la motivación de hacer historia y marcarme objetivos que quizá en el box de fábrica no podría tener”, explicó.

La decisión final sobre quien iba a ser el elegido llegó desde la planta noble de Borgo Panigale, algo que todavía deja más contrariado al piloto español.

“Ambos teníamos nuestras opciones, Enea después de ganar tres carreras se lo merecía igual que yo. Este año, con una moto oficial, he tenido que probar muchas cosas, siempre he hecho lo que me ha pedido la fábrica. Con la moto que tengo, teniendo que evolucionarla y con todo nuevo, no es lo mismo que correr con una moto hecha que ya ganaba el año pasado, esa es la diferencia. Lo que más rabia me da o me disgusta más, es como si no hubieran estado dentro del box, que es como hay que hacerlo, parece que la decisión la haya tomado una persona de la grada, un aficionado. Es lo único que me ha molestado un poco, pero sé que confían en mí y que saben que puedo hacerlo muy bien”.

Una afirmación, la de Martín, que refuerza el hecho de que la decisión no se haya tomado en los circuitos, sino en los despachos.

“La sensación es que la ha tomado gente que no entiende tanto como un Gigi (Dall’Igna) o alguien así”.

Aunque a principio de temporada Martín recibió la promesa de ir al equipo oficial en 2023, las circunstancias han hecho cambiar la decisión de Ducati.

“No me siento traicionado, al final el contrato que he firmado es incluso mejor que el que me ofrecían en el equipo oficial, ellos querrán recuperar su inversión tratando de que logre resultados y, por qué no, pelear por un Mundial. Yo intentaré pelear por el título para Pramac, y espero que si tengo esa posibilidad me den las mismas herramientas de las que disponen los oficiales”.

Otro punto delicado es que Martín tenía encima de la mesa una oferta para correr con Honda en 2023 desde el inicio del curso, una propuesta que no consideró.

“Sí, de saber el sentido de la decisión de Ducati, seguro que hubiera escuchado más las ofertas que le llegaron a mi agente, lo que no quiere decir que me habría ido. Pero sí hubiera escuchado y avanzado más con otras. Pero si estoy aquí es porque el destino lo ha querido y es donde nos toca estar, al menos, otro año”.

De hecho, Martín ha firmado dos años con Ducati, pero al final del primero puede decidir libremente su futuro sin pagar penalización.

“Tener la libertad de poder decidir tu futuro te da más tranquilidad y te permite no depender solo de Ducati. De todas formas, mi objetivo es subir al equipo oficial, no ha sido ahora pero intentaremos que sea el próximo año, y si no puede ser veremos otras opciones”, cerró el español.