Martín minimiza daños en Misano y suma un podio clave en la sprint

En un fin de semana en el que Marc Márquez y Marco Bezzecchi están claramente un paso por delante del resto en Misano, Jorge Martín ha vuelto a minimizar daños logrando lo máximo que podía, una buena tercera posición para cerrar el podio de la carrera al sprint en el Gran Premio de San Marino.

Una buena salida, con neumático medio trasero como Marc Márquez, dejó al líder de la clasificación general en cuarta posición, delante de Alex Márquez y detrás de Fabio Di Giannantonio, mientras su compañero de equipo y la referencia de Ducati se escapaban por delante. Buena parte de la carrera de 'Martinator' consistió en tratar de encontrar el hueco para pasar a 'Diggia', habida cuenta de que parecía tener más ritmo y de que el pequeño de los Márquez se acercaba por detrás.

No fue hasta la vuelta 7 de las 13 programadas que el de San Sebastián de los Reyes pudo encontrar el hueco para rebasar el piloto romano. Lo hizo en un punto inusual, con una maniobra de pura maestría, propia de un campeón del mundo. A partir de ahí, Martín creó una buena distancia de seguridad, e incluso llegó a acercarse a cabeza de carrera, pero finalmente se conformó con un tercer lugar que, antes de que se repartan la mayoría de puntos, le deja con 14 unidades de margen sobre Márquez, y 22 sobre Bezzecchi.

"Ha sido una carrera difícil. El fin de semana está siendo complicado. Vamos mejorando en cada sesión. Ha sido una buena salida, pero saliendo quinto, era difícil. Con el neumático medio me costaba adelantar a Fabio, que iba con el blando. Era difícil encontrar el lugar, y no quería arriesgar demasiado. Estoy contento con el trabajo que he hecho el equipo, espero que mañana podamos mejorar", empezó analizando en la realización internacional.

Posteriormente, en DAZN, ofreció más explicaciones de su carrera: "En general ha sido un fin de semana complicado. Cuando he ido con el neumático blando, he sufrido muchísimo. Y con el medio, he pilotado siempre en las primeras posiciones. Así que mi elección ha sido más que nada por eso. Hoy no tenía mucha más opción que ir con la goma media, y seguramente me ha ayudado".

"Pero yendo detrás de otros pilotos, he entendido los problemas que sigo teniendo. Ahora, en aceleración es un poco donde sufro. Pero creo que para mañana podemos dar un pasito. Si logro mejorar eso, podremos estar más cerca de Márquez y Bezzecchi, que siguen a un nivel altísimo. Pero estoy muy contento con el podio, a mí y al equipo nos dan confianza para seguir peleando", siguió.

Sobre la pasada a Di Giannantonio, comentó: "Es poco habitual adelantar donde lo he hecho, pero es que lo he intentado en todas las partes, en las curvas 1, 8, 14... Y veía que el riesgo era demasiado para la ganancia, no me salían las cuentas. Donde he pasado es un punto donde estaba cerca, no lo veía tan peligroso. He metido la moto, lo difícil era aguantar luego la posición, porque él ha salido más rápido, pero estoy frenando tarde y eso es algo que me ayuda".

A Martín no le sorprendió el ritmo que impuso Marc Márquez: "Ya había visto durante el finde que, a la hora de tirar, lo tiene. Es difícil ver su ritmo cuando vas a analizar sus datos, porque no tiene muchas vueltas seguidas, pero no lo dudaba y sabía que iba a estar para ganar".

De cara al domingo, tiene algo más de confianza por el neumático que se usará: "Tenemos buena información con la goma media. Esto es algo que, siempre que tengo la opción de correr con ella, o siento que no hay mucha diferencia, pues es bueno para trabajar de cara al domingo, que es el día importante. No hay mucha más opción para mañana, y creo que podemos dar pasitos", cerró.