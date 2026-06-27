Martín lamenta "algo extraño" en el sprint de Assen: "Iba de mal en peor"

Las Aprilia RS-GP26 animaron la carrera sprint del Gran Premio de los Países Bajos, pero no necesariamente las que se esperaban. Fueron las máquinas italianas inscritas por el equipo Trackhouse las que firmaron el doblete este sábado, lideradas por Raúl Fernández, en lugar de las motos oficiales de la escudería de fábrica.

Jorge Martín salía desde la pole position, con Marco Bezzecchi tercero. En la salida del sprint, fue Ai Ogura quien tomó brevemente el mando de la carrera. Aunque Martín luchó por recuperar lo suyo, rápidamente retrocedió en la clasificación, visiblemente en dificultades, al igual que su compañero de equipo y líder del campeonato.

Los dos pilotos acabaron luchando por la cuarta posición, que se llevó Marco Bezzecchi. Al final de la prueba, Jorge Martín incluso se vio bajo la presión de Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Una vuelta más y el español habría caído aún más en el pelotón.

Preguntado por su bajada de rendimiento tras las primeras vueltas de carrera, Martín lamentó un cambio bastante radical e inexplicable de sensaciones al manillar de la Aprilia con respecto al inicio del fin de semana.

"Sinceramente, estaba realmente muy feliz después de la clasificación de volver a conseguir la pole position después de casi dos años [de espera]", declaró primero. "Estaba súper contento y listo para la carrera. En la salida, en las primeras curvas, me sentía bien."

"Conseguí recuperar el liderato, pero enseguida me di cuenta de que no tenía agarre. Sufrí durante toda la carrera hasta la meta. Vuelta tras vuelta, iba cada vez peor, y al final simplemente intentaba conservar mi posición."

"Las tres últimas vueltas fueron muy difíciles para mantener a las Ducati detrás de mí. Tenía una sensación muy mala en comparación con el resto del fin de semana. Creo que hoy hubo algo extraño. Creo que eso explica mi falta de rendimiento en el sprint."

Jorge Martín y Marco Bezzecchi luchaban por el cuarto puesto. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No sé exactamente qué fue, pero el agarre simplemente no estaba ahí", añadió el español. "No tenía ningún contacto con la parte trasera, así que empecé a sufrir. Creo que esto forma parte del proceso de aprendizaje de la Aprilia. Modificamos cosas en la moto: a veces funciona, a veces no. Hoy no era la dirección correcta. Mañana volveremos más fuertes."

Las condiciones evolucionaron especialmente este sábado. Mientras que el calor de la víspera convertía el circuito en un auténtico volcán, las temperaturas eran ligeramente más bajas hoy. ¿Suficiente para explicar el cambio de feeling sentido por Martín?

"No lo sé", respondió. "Ayer, por ejemplo, con el calor, sufría un poco, pero aun así era mucho mejor que hoy. Hoy hacía menos calor, así que es difícil de explicar. Veremos mañana si va un poco mejor."

La batalla entre Jorge Martín y Marco Bezzecchi sacó algunas chispas y sin duda hizo rechinar los dientes a la dirección de Aprilia, mientras los dos compañeros de equipo luchan por el campeonato del mundo.

Preguntado por este duelo, Martín no tuvo mucho más que añadir: "Son las carreras. Me adelantó, intenté volver a pasarlo para mantener mi posición. Hice lo mismo con Ogura. Cuando tenemos la oportunidad, nosotros como los demás pilotos, siempre intentamos responder. Simplemente espero que seamos un poco más rápidos mañana y que no tenga que pelear tanto."

¿Qué puede esperar Jorge Martín para la carrera de mañana, cuando volverá a salir desde la pole position? "Diría que el podio. Creo que todo está muy abierto. Marco me sigue pareciendo muy fuerte, al menos en comparación con lo que había mostrado en los entrenamientos. Pero después de este sprint, realmente creo que todo está abierto. Hay cuatro o cinco pilotos que pueden ganar mañana."

Una vuelta al ritmo… pero demasiado tarde para Bezzecchi

Aunque Marco Bezzecchi había dominado claramente el inicio del fin de semana en Assen, la maldición que le afecta en el sprint volvió a resurgir, ya que volvió a pagar el precio de unas primeras vueltas fallidas.

"Sufrí sobre todo en las dos o tres primeras vueltas, es cierto", admitió. "Me adelantó Raúl, que en realidad salía detrás de mí, y también Diggia Fabio Di Giannantonio que también salía detrás de mí, así que perdí algunas posiciones y no me sentí muy bien en las tres primeras vueltas. Y en el sprint, como sabéis, esas tres primeras vueltas son esenciales."

"Después, empecé a sentirme cada vez mejor y mi ritmo era un poco mejor, pero era demasiado tarde, y solo pude terminar en la cuarta posición. Es cierto que me sentí muy bien en los entrenamientos, con el medio y el blando, pero en el sprint, en las primeras vueltas, estuve un poco peor. Tenemos que entender eso."

En cuanto a la carrera del domingo, Bezzecchi todavía duda sobre su elección de neumáticos, y contempla por qué no intentar una apuesta que ya le había salido bien en el pasado:"Espero el medio. Pero no está claro, porque en este circuito, el blando también puede ser una opción. Recuerdo que en 2022, aunque queda lejos, hice mi primer podio con el blando, y fue una gran apuesta, pero funcionó muy bien."