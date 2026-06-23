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MotoGP GP de República Checa

Martín: "Que empiece el juego" entre Aprilia y Ducati tras las recientes victorias de Márquez

Aprilia no lo tendrá todo a su favor en 2026, ya que Martín admite que Ducati se ha puesto al día

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martín dice que la lucha está en marcha entre Aprilia y Ducati después de que la marca de Borgo Panigale recortara la diferencia entre ambas con un doblete en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP.

Aprilia comenzó la temporada 2026 con una clara ventaja sobre el resto de la parrilla, y muchos especulaban con que el campeonato podría disputarse exclusivamente entre Martín y su compañero de equipo Marco Bezzecchi.

Sin embargo, Ducati ha surgido como un contendiente mucho más fuerte en la parte europea de la campaña, con Brno marcando su cuarta victoria en las últimas seis rondas. Además, Marc Márquez, que prácticamente se había descartado de la lucha por el campeonato, ahora vuelve a estar firmemente en la pelea con victorias consecutivas en Hungría y la República Checa.

Aprilia sigue por delante en la clasificación, con Bezzecchi liderando a Martín por ocho puntos, pero Fabio di Giannantonio y Márquez ahora están a solo 23 y 40 puntos respectivamente.

Preguntado sobre el contraste entre su propia doble victoria en Le Mans y su bajo rendimiento en las carreras recientes, Martín dijo que ahora esperaba una lucha ferozmente competitiva entre los dos fabricantes italianos de MotoGP.

“Creo que en ese momento ni nosotros éramos los mejores ni ahora somos los peores. Es solo que sufrimos durante dos carreras”, dijo el español.

“Ahora volvemos a lugares que se parecen más al estilo de Aprilia, espero volver al nivel que solíamos tener.

“Ya dije al comienzo de la temporada que Ducati no estaba lejos. Pero no lo juntaron todo y Marc no estaba al 100%.

“Ahora creo que ambas motos son bastante similares y el juego está en marcha, seguro. Tendremos un bonito campeonato hasta el final. Creo que esto es bueno para todos.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El fin de semana de Martín en Brno ya estaba condicionado por una doble penalización de vuelta larga que había recibido en Hungría por provocar un accidente múltiple al inicio.

Sin embargo, el campeón de 2024 nunca pareció aspirante al podio durante el fin de semana, ya que tuvo problemas para rendir desde los entrenamientos del viernes.

Después de pasar por la Q1, solo pudo marcar el décimo mejor tiempo en la clasificación, lo que le dejó en desventaja durante el resto del fin de semana. Terminó quinto y noveno en las dos carreras, mientras Ducati capitalizaba los problemas de Aprilia para lograr un 1-3.

Martín admitió que él y Aprilia han perdido el rumbo tras otro fin de semana en el que se vio perjudicado por problemas en el tren delantero.

“Estoy contento con el fin de semana en general porque fui mejorando un poco en cada práctica”, añadió. “Pero siento que en este momento estamos realmente muy lejos de Ducati, o de la victoria.

“Siento que no tengo ninguna confianza en la parte delantera. Siempre siento que me voy a caer y hay algo que yo... Hemos perdido el rumbo. No sé por qué. Tenemos que entenderlo bien.

“Espero que Assen pueda ser un buen lugar para nosotros. Mucho, mucho más fluido, y esto ayudará a la Aprilia y a mi estilo. Pero necesitamos mejorar.”

Fotos del GP de la República Checa - Domingo

Marc Márquez, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Massimo Rivola, director general de Aprilia Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Jack Miller, Pramac Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Marc Márquez, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Paolo Campinoti, director general de Pramac Racing, y Gottfried Neumeister, director general de KTM

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Luigi Dall'Igna, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Alerón trasero de la moto del equipo Red Bull KTM Factory

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Salida de la carrera

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Sigue la acción

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Marc Márquez, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Salida de la carrera

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de la República Checa de MotoGP: el domingo, en imágenes
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Márquez, Ducati Team

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