Martín asume el fallo de Aprilia en Indonesia: "Estamos aquí para ganar y perder juntos"

Jorge Martín pasó de lo que iba a ser un gran resultado a sufrir un varapalo en la carrera al sprint de este sábado en Indonesia. El hasta hoy líder del Mundial de MotoGP no estaba viviendo el fin de semana más cómodo en Mandalika pese al dominio de las Aprilia: con Raúl Fernández y Marco Bezzecchi claramente un paso por delante, el español tuvo que conformarse en la cronometrada con un quinto puesto en la parrilla de salida, por detrás de un Marc Márquez que le había superado cogiéndole la rueda.

La perspectiva para 'Martinator' no era la más halagüeña, pero su buen ritmo de carrera le acompañaba, y para colmo, todo pareció cambiar en la salida de la prueba corta. El de Aprilia aprovechó el lío que se formó en la primera curva, con Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Bezzecchi y Fernández llegándose a poner en paralelo en el viraje, con el italiano del VR46 alargando la frenada y provocando un efecto acordeón que acabó con los dos hombres de Aprilia por los suelos. Así, Martín, que pudo ver la jugada, hizo una prodigiosa trazada por el interior de la curva para colocarse primero sobre Márquez.

El #89 tenía ya lo más difícil del trabajo hecho: había completado la remontada y tenía aire limpio. En esas circunstancias, el de San Sebastián de los Reyes empezó a tirar y a marcharse en cabeza sobre su rival por el título, sacándole un segundo en pocas vueltas. Pero varios golpes de teatro aún le aguardaban.

Cuando quedaban 5 vueltas y se aproximaba a la victoria, el madrileño tuvo que cortar y desperdiciar su ventaja para dejar pasar a Márquez. Todo el mundo vio claro qué le ocurrió: no era un problema de la Aprilia ni físico, sino de los neumáticos. A Martín le saltó el aviso de presión en el neumático delantero, y tuvo que ponerse a rebufo del vigente campeón para evitar una sanción de ocho segundos.

Martín pasó a estar a un segundo de Márquez, pero no tardó nada en pegarse al #93. El de Aprilia trató de forzar para recuperar el liderato y cerrar la victoria que tenía en la mano por ritmo, pero en la última vuelta acabó cometiendo un error: se pasó de frenada y no solo no rebasó a Márquez, sino que le adelantaron Ai Ogura y Di Giannantonio, perdiendo el podio y acabando cuarto. Un resultado que le ha hecho, para colmo, perder el liderato de la general, quedando a 4 puntos de un Márquez que venció en la peor pista del calendario para él.

"Ha habido un error a la hora de hacer las presiones, digamos", empezó analizando Martín en DAZN. "Sí que es verdad que esta pista es de las más complicadas, porque por la tarde baja la temperatura, sube la humedad, y eso me estaba enfriando la rueda incluso. Ha sido un problema, he intentado apretar más aún para tratar de calentar la goma y que subieran las presiones, pero no he sido capaz".

"Me dije que dejaría pasar a Marc cuando quedaran 5 vueltas, y que luego intentaría atacar otra vez. Es lo que he hecho. Al final, estaba dentro de las presiones para la última vuelta y pensaba hacer un adelantamiento, pero he cometido un error y me he ido fuera. Me encontraba bien, rápido, tenía la victoria casi hecha, era cuestión de gestionar la distancia, pero ha sido una pena estar fuera del rango de presiones. Igual que yo fallo, mi equipo a veces falla, y estamos aquí para ganar y para perder juntos".

"Obviamente, he perdido una buena oportunidad para meter puntos a Marc, pero bueno, quién sabe. Las cosas salen como salen. Al ponerme detrás y dejar pasar, al menos he podido coger puntos, porque si hubiese intentado ir primero toda la carrera me habrían sancionado, entonces era mejor dejar pasar y luego intentarlo. Así que al menos, 6 puntitos que nos llevamos. Tenemos buena velocidad, creo que mañana es una buena oportunidad para hacer una buena carrera, y poquito más".

Sobre la salida, Martín comentó: "Se ha abierto la puerta, y me he puesto primero. A ver si mañana todos quieren ponerse primeros en la primera curva. Obviamente, ha sido una pena por Raúl y por Marco, pero se han ido largos y me he puesto primero".

De cara a la carrera larga, el español comentó sus sensaciones: "Estoy preparado para hacer una gran carrera. En clasificación no he conseguido sacar el potencial que he tenido en otras carreras, sobre todo respecto al resto de Aprilia. No puedo aprovechar ese extra que tienen las otras tres Aprilia en las curvas rápidas. Pero me siento cómodo para hacer una gran carrera mañana", cerró.