Jorge Martín explica su trasplante óseo: "Ya no podía levantar un vaso"

Tras un 2025 de pesadilla, marcado por repetidas lesiones, Jorge Martín esperaba vivir una temporada 2026 más tranquila. Sin embargo, dos operaciones realizadas en diciembre, en el escafoides de la mano izquierda y la clavícula derecha, para remediar las secuelas de sus lesiones, decidieron lo contrario y le obligaron a perderse los tests de Sepang. Una situación que el campeón del mundo de MotoGP 2024, , afronta con cierta serenidad.

Aunque pudo regresar al GP de Valencia, Martín reveló que se sometió a un injerto óseo en la clavícula, con una extracción de la cadera, similar a lo que le hizo a Marc Márquez en el brazo izquierdo. Presente como espectador en Malasia, el madrileño mostró sobre todo su confianza en su capacidad para recuperar rápidamente su forma física.

"Algunos médicos pensaban en hacer la operación en la primera semana de 2026 y yo dije: "Imposible, hay que hacerlo en 2025, quiero cerrar este capítulo" porque era una pesadilla", confió a la página web oficial de MotoGP. "Por fin veo la luz, voy a poder estar al 100 %. Aún no lo he conseguido, pero lo voy a lograr".

En señal de su tranquilidad, Martín ha aceptado la situación, para no precipitarse y recuperar su mejor nivel : "Creo que si fuera la persona de 2025, estaría sobre la moto. Ahora he comprendido que es necesario dejar que el cuerpo se recupere, respetar los plazos que indican los médicos, porque siempre estamos con prisas y queremos volver muy rápido".

Ante la prensa internacional, entre la que se encontraba Motorsport.com, Martín dio detalles sobre la evolución de su estado físico.

¿Cómo te sientes ?

El invierno ha sido duro, pero al final estoy contento con mi estado físico. Para mí era muy importante recuperarme por fin y ahora estoy volviendo a mi mejor nivel. El año pasado, nunca corrí al 100 % en toda la temporada, salvo quizá las seis o siete vueltas que di aquí en Malasia, pero a partir de ahí comenzó la pesadilla, con una sucesión de lesiones. Siempre tuve dolores en la mano y luego en la clavícula.

Parecía que mi mano se estaba recuperando, pero después de Valencia me di cuenta de que no era así, y luego también la clavícula. Corrí en Valencia pensando que estaba curado y, unos días después, ya no podía levantar un vaso de un armario, así que quise otra opinión, cambié de médico y me dijeron que la situación era diferente. Ahí es cuando surgió la cuestión del trasplante de cadera, pero según las pruebas que me han hecho, todo va bien, todo se está recuperando muy bien, pero tendré una clavícula más fuerte que la de cualquier otra persona, porque parece que tengo dos clavículas, pero espero que aguante bien.

¿Cómo se planificó la operación ?

Me operaron lo antes posible. Hubo unos días de duda, fue muy duro someterme a dos operaciones más después de todo lo que había pasado. Pero decidí que era lo mejor para mi futuro y para estar finalmente al 100 %, porque creo que en 2025 nunca he estado al 100 % en toda la temporada. Es una pena, pero ese capítulo está cerrado. Estoy en camino de estar al 100 %.

Jorge Martín aún debe esperar antes de pilotar la Aprilia. Foto de: Aprilia Racing

¿Tienes pensado participar en la prueba de Buriram ?

El objetivo es estar en la prueba de Buriram. Estuvo un poco justo para estar aquí, pero al final el médico dijo que esperara. El lunes me harán una nueva revisión y, si todo va bien, empezaré a pilotar una moto en España antes de ir a la prueba en Tailandia. El objetivo es estar en la prueba de Tailandia para tener sensaciones con la nueva Aprilia. Si no, será un poco como la temporada pasada.

¿Por qué has venido a Sepang ?

Creo que es muy importante. Massimo [Rivola, jefe de Aprilia Racing] insistió en ello. También estuve en la presentación, en la sesión fotográfica, es importante. Para mí es realmente necesario entrar en el estado de ánimo de la carrera, estar aquí con mi equipo, comprender lo que prueban, lo que es mejor, lo que es menos bueno... Voy a ir a las pruebas en Tailandia, ya he dicho que ese era el objetivo, tendré una idea de lo que tengo que probar.

¿Qué parte de tu cuerpo te preocupa más, la muñeca o el hombro ?

Quizás la muñeca está un poco más lenta. Me operé primero de la muñeca, dos semanas antes que de la clavícula. En cuanto a la clavícula, es fantástico, estoy recuperando la fuerza, así que me siento bien. Y la mano ya está consolidada al 100 %. El problema es que todavía tengo que ganar un poco de fuerza y movilidad. Pero creo que pronto estaré al 100 %, así que estoy tranquilo al respecto.

Tomaron un hueso de otra parte del cuerpo para que se curara, así que ahora la placa es más grande, hay más tornillos, es imposible que se mueva. El proceso de recuperación ha sido mucho mejor.

¿Por qué no mencionaste la situación durante la presentación de Aprilia ?

No sabíamos si podría estar aquí. No queríamos hacer hincapié en la lesión. Después de seis [operaciones] en 2025, quería estar tranquilo en casa, aunque estuviera convaleciente. No había mucha gente que me llamara. Esperamos hasta el último momento para decidir si iba a correr o no. Al final, no fue así, por eso no lo dijimos hasta la semana pasada.

¿Cómo estás seguro de que la consolidación de los huesos es buena esta vez?

Estoy seguro porque han tomado un hueso de otra parte del cuerpo para que se cure, así que ahora la placa es más grande, hay más tornillos, es imposible que se mueva. El proceso de recuperación ha sido mucho mejor. La última vez que me operaron, dos días después ya me movía, y esta vez he pasado cuatro semanas sin moverme, así que estoy seguro de que ahora está curado. El tiempo de recuperación ha sido mucho más "normal", por así decirlo.

El regreso a la cima de Marc Márquez es un ejemplo para Jorge Martín. Foto de: Ducati Corse

¿Cómo has conseguido gestionar tantas lesiones a nivel mental?

Para mí, no hay otra opción que seguir luchando y seguir haciendo lo que puedo para volver a ganar. Haré todo lo posible, hasta que no me queden más posibilidades. Para mí, es fácil operarme y seguir trabajando en mi proceso.

¿Te ha motivado el ejemplo de Marc Márquez, que ha vuelto tras sufrir varias lesiones durante varios años?

Por supuesto, no quiero compararme con nadie, pero tras el ejemplo de Marc, que sufrió durante dos o tres años y finalmente lo consiguió, me dije que para mí solo había pasado un año. Espero no tener que seguir luchando así, pero sé que lo haré, porque al fin y al cabo, nací para esto, para correr en moto, y eso es lo que haré.

¿Te sientes mejor ahora que en 2025?

Quizás ahora me siento mejor. Tengo mucha más experiencia. Sé que por fin voy a curarme. El año pasado estaba bien, pero hice toda la temporada al 80 %, con dolores, sin sentirme cómodo con mi cuerpo. Sé que en dos, tres o cinco semanas estaré al 100 %, así que estoy convencido y tengo confianza en mí mismo para luchar con los líderes cuando esté físicamente preparado.